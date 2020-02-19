Дзюба публично раскрыл свои чувства к Бузовой

31-летний капитан сборной России по футболу откровенно высказался по поводу Ольги Бузовой.

Артем Дзюба стал гостем на YouTube-канале блогера Гены Миллера, где последний решил сыграть в ассоциации со знаменитым российским футболистом. Когда разговор коснулся Ольги Бузовой, нападающий "Зенита" решил высказаться по поводу личности певицы и ее творчества.

Так, Дзюба рассказал, что ведущая "Дома-2" иногда вызывает у него недоумение, но никакой неприязни к Ольге Бузовой не испытывает. Футболист спокойно относится к поп-диве.

"Прет, как танк, везде. <...> Нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. Вот в таком мире мы живем", – сказал Артем.

Видимо Артем хорошо понимает Ольгу Бузову, ведь в карьере футболиста был период, когда к нему тоже относились недоброжелательно и заваливали спортсмена критикой. Но многочисленные тренировки, поддержка родных и друзей, а также работа над собой помогли Дзюбе стать настоящей звездой. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году нападающий показал лучшие результаты за всю свою карьеру и стал кумиром для многих россиян.