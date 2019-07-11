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Спорт

Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода

Этери Тутберидзе. Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
Неожиданно для всех в 2018 году фигуристка Полина Цурская покинула группу российского тренера Этери Тутберидзе. Тогда она обосновала свое решение тем, что на занятиях была слишком высокая конкуренция. Но теперь спортсменка рассказала об истинных причинах.
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Чемпионка поведала, что ее уходу в большей степени поспособствовали психологические травмы, которые мешали выступать на прежнем уровне. Она рассказала, что тренер пыталась привести ее в чувства, иногда не слишком мягко.

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Но из-за переходного возраста девочка резко реагировала на помощь Этери. "Я считала, что сама все знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это опять же не нравилось, я отвечала ей", – отметила Полина.

Цурская призналась, что в то время вела себя часто дерзко. "Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти", – высказалась экс-фигуристка.

Спортсменка все-таки поблагодарила Тутберидзе перед уходом, вручив ей букет цветов. Она долгое время не решалась прийти к тренеру, боясь ее реакции. 

"Она улыбнулась, мы хорошо поговорили. Да, я не знала, какой реакции ждать от нее. Но все прошло хорошо", – утверждает Полина.

Напомним, Цурская завершила профессиональную карьеру в мае 2019 года. Она успела стать победительницей юношеских Олимпийских игр и финала юниорского Гран-при. Также фигуристка трижды выигрывала финал Кубка России.

Автор: Екатерина Плискина11 июля 2019, 13:24

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Как раскабанела-то Тутберидзе...
1

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