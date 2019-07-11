Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода

Неожиданно для всех в 2018 году фигуристка Полина Цурская покинула группу российского тренера Этери Тутберидзе. Тогда она обосновала свое решение тем, что на занятиях была слишком высокая конкуренция. Но теперь спортсменка рассказала об истинных причинах.

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