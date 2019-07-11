Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Чемпионка поведала, что ее уходу в большей степени поспособствовали психологические травмы, которые мешали выступать на прежнем уровне. Она рассказала, что тренер пыталась привести ее в чувства, иногда не слишком мягко.
Но из-за переходного возраста девочка резко реагировала на помощь Этери. "Я считала, что сама все знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это опять же не нравилось, я отвечала ей", – отметила Полина.
Цурская призналась, что в то время вела себя часто дерзко. "Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти", – высказалась экс-фигуристка.
Спортсменка все-таки поблагодарила Тутберидзе перед уходом, вручив ей букет цветов. Она долгое время не решалась прийти к тренеру, боясь ее реакции.
"Она улыбнулась, мы хорошо поговорили. Да, я не знала, какой реакции ждать от нее. Но все прошло хорошо", – утверждает Полина.
Напомним, Цурская завершила профессиональную карьеру в мае 2019 года. Она успела стать победительницей юношеских Олимпийских игр и финала юниорского Гран-при. Также фигуристка трижды выигрывала финал Кубка России.
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