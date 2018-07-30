Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет

В Норвегии скончалась лыжница Вибеке Скофтеруд. Спортсменке было 38 лет, передает teleprogramma.pro.
Тело спортсменки обнаружили на берегу одного из островов на юге Норвегии. Как рассказали родственники лыжницы, Вибекеотправилась кататься на гидроцикле 29 июля и не вернулась.
Скофтеруд завоевала золото на Олимпиаде 2012 года. В 2015 году она объявила о завершении карьеры.
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