Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата

Поступок защитника национальной сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды, который снял несколько видеороликов с лозунгами украинских нацистов, обсудили, кажется, все. Однако российская телеведущая и актриса Алла Довлатова пошла дальше остальных – она обратила внимание на то, что выходка спортсмена вполне соответствует его темпераменту и образу жизни.

Поступок защитника футбольной сборной Хорватии был, мягко говоря, не одобрен ни земляками, ни представителями ФИФА. Сперва казалось, что это была лишь минутная слабость на волне эйфории после безоговорочно заслуженной победы над российской командой.

Однако телеведущая Алла Довлатова поспешила отрезвить общественность. По ее словам, Домагой Вида на протяжении всей карьеры старался заработать дурную славу и сейчас лишь держит марку.

Довлатова посвятила грехам хорвата целый пост в своем Instagram. "Меня изумляет поведение игрока сборной Хорватии Домагоя Виды! Он все время бухает. То его выгоняет тренер из автобуса за пьянство перед игрой; то его ловят в Киеве пьяным за рулем, то его забирают в полицию из-за пьяной драки..." – написала она.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 10 Июл 2018 в 2:40 PDT

Кроме того, телеведущая вынесла хорвату однозначный вердикт — гнать из футбола. "Я считаю, что таким не место в спорте. Он дискредитирует звание спортсмена и футболиста. Это мое мнение", – подвела итог Довлатова.

Несмотря на шлейф негатива, который теперь тянется за хорватами из-за выходки Виды, финалисты ЧМ-2018 все еще вызывают самые трепетные чувства у многих россиян. Так, журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что будет болеть за соперников французской команды.

На вопрос о том, есть ли у нее любимый игрок в хорватской сборной, она ответила оригинально. "Вот этот маленький прекрасный Мездрич, Маздрич (капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич. — Прим. ред.). Он такой маленький, страшненький. Там буйволы, лоси просто бегают. Как они выжили среди них, да еще и выиграли?" – удивилась Собчак.

Буду болеть за Хорватию. Приятнее будет сознавать,что Россия проиграла Чемпиону Мира, чем хз кому:))) Л-логика!!! — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 июля 2018 г.

Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали неоднозначное видео. В ролике Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Незалежной и киевскому "Динамо".

ФИФА расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.

Позже Вида извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов. Примечательно, что спортсмен сделал это на русском языке.