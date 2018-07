Хорватского футболиста простили за второе скандальное видео

Последствия победы сборной Хорватии над российскими футболистами в 1/4 финала чемпионата мира по футболу оказались куда скандальнее, чем могли бы быть. Все дело в видео, которое записали после своего триумфа хорватские спортсмены Домагой Вида и Огнен Вукоевич. На радостях они выкрикнули "Слава Украине!".

В результате ФИФА вынесла первому предупреждение, а второго и вовсе отстранили от участия в чемпионате и оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков. На этом история могла бы закончиться, однако в Сети появился еще один ролик, на котором Домагой Вида повторяет лозунг украинских нацистов.

Примечательно, что, по предварительным данным, медвежью услугу футболисту оказал его украинский товарищ. Рассказывают, что он вырезал этот фрагмент из записи личного общения, дабы продемонстрировать "неизменную поддержку" Украины со стороны хорватских футболистов.

Breaking: Croatian defender Domagoj Vida cleared by Fifa following analysis of a second video in which the player was alleged to have made comments infringing Fifa regulations. pic.twitter.com/ZJwJ1ne2PS