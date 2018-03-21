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Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына

Эрик Карлссон. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
В семье шведского хоккеиста, защитника клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Эрика Карлссона случилась трагедия. Супруга спортсмена Мелинда Куррей потеряла ребенка за несколько недель до родов.
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Мальчик должен был появиться на свет в апреле. Случившееся стало шоком для молодой четы. Представители руководства и игроки "Оттавы" высказали слова соболезнования и поддержки горюющей паре.

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"Мысли и молитвы всего нашего клуба, города и хоккейного сообщества в целом посвящены Эрику и Мелинде после того, как они лишились сына. Просим вас с уважением отнестись к желанию семьи остаться в уединении во время скорби", – сказано на официальном сайте "Сенаторз".

Сообщается, что Карлссон пропустит ближайшую игру "Оттавы" с "Флоридой". Как скоро защитник выйдет на лед, неизвестно.

Эрик и Мелинда познакомились в 2013-м. Летом прошлого года пара поженилась в Оттаве. Они публично объявили о беременности в ноябре. Позже стало известно, что супруги ждали сына.

Карлссон родился 31 мая 1990 года в шведском городе Ландсбро. С 15 лет играет за сборные Швеции разных возрастов. В 18 лет дебютировал в элитсерии за "Фрелунду" и уже в первой игре с ХВ71 забросил шайбу в овертайме, принеся победу своей команде.

В 2009 году Эрик присоединился к "Оттаве". Свой первый матч в НХЛ он провел против "Миннесоты". Его команда выиграла со счетом 4:1. В том же году Карлссон впервые играл за взрослую сборную Швеции на чемпионате мира в Германии.

Автор: Руслана Алексеева21 марта 2018, 09:25
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