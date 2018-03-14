Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

В своей ненависти к России украинские чиновники пытаются перещеголять друг друга. Теперь русофобы, сидящие в правительстве, добрались до своих же спортсменов – им запретили участвовать в соревнованиях на территории России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские атлеты не будут участвовать в любых соревнованиях на территории когда-то дружеского государства. Чиновник похвалился этим на своей странице в Facebook, но при этом почему-то забыл добавить, что не спросил мнение спортсменов на этот счет.

По словам Жданова, соревнования в России опасны для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать спортивные встречи на территории России. Речь идет в том числе об этапах Кубка мира и Европы, а также других турниров, проходящих под эгидой международных спортивных федераций.

"Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта", – заключил украинский чиновник.

Между тем всем памятен эпизод награждения фристайлистов на Олимпиаде в Пхенчхане, когда российский и украинский спортсмены обнялись, обернувшись флагом Украины. Россиянин Илья Буров получил бронзовую медаль, а украинец Александр Абраменко – золото.

Позже наш атлет рассказал, что у него очень хорошие отношения с Абраменко – они друзья и постоянно общаются. По его словам, политика их не касается.

В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу и этапа Кубка мира по биатлону, пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов, а также турниры в Москве под эгидой Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов.