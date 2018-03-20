Калашникова заявила о рождении второго ребенка

Светская львица решила, что ее сыну необходим братик или сестричка. И активно работает над этим.

Сынишке светской львицы Анны Калашниковой Даниилу исполнилось три года. По этому случаю она закатила грандиозный праздник в одном из лучших ресторанов Москвы. По слухам, мероприятие обошлось красавице в несколько миллионов рублей.

"С ребенком мне помогает моя семья – родители и брат, – рассказала Анна Dni.Ru. – Скоро пойдем в детский садик. А поскольку я недавно приобрела квартиру в Испании, мы пойдем в специализированное детское учреждение, чтобы как можно раньше начать учить английский и испанский. Сыночек любит футбол и машинки. Думаю как раз, куда его отдавать – в футбол или хоккей. Спорт парням необходим".

"Даня увлекается машинками – чего у нас только нет, все марки и виды! Дома любимая игра – автопарк: выстраивает все машинки в ряд на всю гостиную. Их у него очень много и коллекция постоянно растет. Еще у нас есть большая машина, но она ему пока не очень нравится, он все-таки предпочитает играть со своим автопарком в комнате. Также любит мячи – постоянно играем в футбол с ним возле дома. Сейчас осваиваем самокат, но не очень получается", – улыбнулась Анна.

"Я очень хочу, чтобы у Дани был братик или сестричка. Чтобы ребенок был не один в этой жизни, чтобы поддержка была, так же как у меня есть младший брат. И я понимаю, как это необходимо и ценно, – продолжила Калашникова. – Мечтаю о большой семье, в которой будут минимум двое, а лучше трое деток. Семья – самое важное, никакие светские тусовки заменить ее не могут. Я не тусуюсь, а работаю – хочу обеспечить детям достойное будущее".