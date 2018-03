Российская спортсменка потеряла память и впала в кому

Чемпионка России по горнолыжному спорту сломала голень во время тестовых заездов на красноярской трассе, подготовленной к Универсиаде-2019. Победительница Универсиады-2015 получила травму на трассе в "Бобровом логе" 7 марта. После госпитализации у нее развилось одно из осложнений переломов трубчатых костей – жировая эмболия.

В социальных сетях появилась информация, что спортсменке не стали делать операцию из-за праздников, и она впала в кому. Пользователи обвинили медиков в несвоевременном оказании помощи. Сообщалось также, что пациентка потеряла память.

В свою очередь краевой Минздрав в своем комментарии отметил, что Дарье Овчинниковой при поступлении в медицинское учреждение был проведен весь комплекс необходимых диагностических мероприятий. "В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации в стабильном состоянии, в ясном сознании. В ближайшее время будут определены показания, сроки проведения и метод оперативного вмешательства по поводу перелома голени", – говорится в сообщении. Подчеркивается, что доступ родственникам к отделению реанимации обеспечили, как только состояние Овчинниковой стабилизировалось.

Этап Кубка России по горнолыжному спорту "Мемориал В. Цимика" прошел в Красноярске 5-9 марта. Соревнования стали тестовым мероприятием Универсиады-2019, участие приняли около 150 спортсменов из 17 регионов. Всего разыграно девять медалей в слаломе, скоростном спуске, слаломе-гиганте и параллельных командных соревнованиях.

В #БобровыйЛог сегодня испытывают систему хронометража, горнолыжные трассы и работу метеостанций❄️ В марте здесь пройдут тестовые соревнования по горнолыжному спорту // Timekeeping system, skiing slopes and weather stations are tested today in funpark "Bobrovy log"❄️ pic.twitter.com/n9UNpD2GEy