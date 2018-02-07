"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК

Международный олимпийский комитет еще пожалеет о своем решении не пускать россиян на Олимпиаду. Действия МОК в отношении России – политический заказ, уверена Татьяна Тарасова.

Поклонники спорта много потеряют из-за того, что российских спортсменов не будет на Олимпиаде в Пхенчхане. А МОК убирает россиян для того, чтобы не мешали другим стать чемпионами, уверена легендарный тренер российских фигуристов.

"Отстранение российских спортсменов от Олимпиады – это чистой воды политический заказ. Нас бьют откровенно, без правил. Заставляют встать на колени и упасть еще ниже. Я не представляю, как долго это будет продолжаться и как мы все это переживем", – сказала Татьяна Тарасова.

Чем же провинились перед спортивными чиновниками атлеты, которые с четырех лет "отрабатывали на холодном льду, как взрослые мужики", задалась вопросом Тарасова. "Наши соперники уже не знают, за что Россию наказать. Ну не берет нас ничего. Уверена: не возьмет и это. Пропустим игры в Пхенчхане, но будем ездить на чемпионаты Европы и мира", – отметила тренер.

"Зрители идут на выступления чемпионов! А чемпионы — ​русские. Вот они и пытаются нас убрать, чтобы сделать победителями своих спортсменов. Ведь если у девочки-американки будет золото, народ купит билеты на ее выступ­ление. Иначе в этой Америке она никому не нужна. Отсюда столь жесткие вердикты по отношению к российским спортсменам, в частности к фигуристам", – заявила Тарасова в интервью изданию "Столица С". Она напомнила, что россияне всегда были украшением мирового спорта, а тут "никому не известные тетеньки" унижают целую державу и ее молодых представителей.

Тарасова подчеркнула, что Россия внесла огромный вклад в развитие мирового спорта. Российские специалисты – украшение тренерского цеха, они входят в мировую элиту во многих видах. А МОК об эту элиту "просто вытирает ноги". Однако чиновники об этом пожалеют, пообещала легендарный тренер.