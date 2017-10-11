Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок

Известный тренер Татьяна Тарасова похвалила фигуристку Евгению Медведеву. Она одобрила решение спортсменки изменить произвольную программу.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поступила правильно, решив поменять свою "произволку", считает тренер. Девушка пошла на серьезный риск, изменив номер, который 23 сентября принес ей победу на международном турнире в Братиславе. Уже 7 октября, спустя лишь две недели, она выступала с другой программой, которая называется "Анна Каренина".

Риск оправдался, и новый номер помог девушке завоевать еще одно чемпионство во время турнира Japan Open, который завершился в японской Сайтаме. Россиянка опередила своих конкуренток и заняла первое место, набрав по итогам выступления 152,08 балла.

"Замена связана с ее внутренним интеллектуальным ростом. Она выросла из той программы, очень правильно, что она сделала это. В новой программе она стала лучше: мы видим, что она в музыке, она ее чувствует, она ей соответствует. Я видела ее исполнение два раза, и каждый раз был разный финал", – приводит ТАСС слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Отметим, 10 сентября, на контрольных прокатах сборной России перед стартом соревновательного сезона Медведева представила другую программу, которую готовила совместно с Ильей Авербухом. Именно она принесла спортсменке победу и медаль в Братиславе.

Новая произвольная программа поставлена Даниилом Глейхенгаузом, который работает в группе тренера фигуристки Этери Тутберидзе. Номер "Анна Каренина" изначально был создан как показательный, но после адаптирован под произвольное выступление.