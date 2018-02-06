Плющенко об отстраненных спортсменах: Люди лезли в петлю

В городе-курорте Доброграде, что во Владимирской области, завершился грандиозный фестиваль фигурного катания Евгения Плющенко. Там с прославленным спортсменом встретился корреспондент Dni.Ru.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. В конце января Международный паралимпийский комитет отказался восстановить членство Паралимпийского комитета России и, следовательно, не допустил нашу сборную к участию.

При этом МПК разрешил выступить в Южной Корее отдельным российским спортсменам. Они получат статус нейтральных паралимпийских атлетов. Неприятную ситуацию в интервью Dni.Ru прокомментировал многократный участник и призер Олимпиад Евгений Плющенко.

"К Паралимпийским играм не допущен величайший спортсмен современности и мой друг, единственный шестикратный чемпион (шесть золотых медалей в одной Олимпиаде) за всю историю Паралимпийских игр – Роман Петушков. Вся мужская Паралимпийская сборная по лыжным гонкам и биатлону без объяснения причины не была допущена до их главного старта, выиграв все старты перед Олимпиадой. У ребят забрали их мечту и их будущие медали. Хотя это гордость страны, гордость нашего спорта! Люди лезли в петлю, преодолевали себя, без ног и без рук делали феноменальные вещи. А какие-то чиновники их унижают. Просто боятся, что весь медальный пьедестал будет наш", – заявил фигурист.

Напомним, на Паралимпийских играх – 2014 в Сочи Россия заняла первое место по общему числу медалей (88) и по количеству наград высшей пробы (30). У оказавшейся на втором месте Германии было только девять золотых медалей.

"Сейчас мы готовим письмо, чтобы МПК рассмотрел эту неприятную историю и включил их в список участников Игр. Я попрошу всех спортсменов и тренеров подписать это письмо в поддержку российских паралимпийцев. Уверен, что великие Третьяк, Карелин, Слуцкая и многие другие не откажут. Это трагедия, и мы должны держаться вместе, объединяться", – призвал Плющенко.

