Плющенко раскрыл секрет злюки Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в восторге от выступления российских фигуристок в одиночном катании. Особенно именитому спортсмену понравился настрой Алины Загитовой.

Алина Загитова и Евгения Медведева в День защитника Отечества должны принести России первую золотую медаль на Играх-2018, убежден Евгений Плющенко. Выступление обеих россиянок в короткой программе он назвал блистательным.

"Суровый взгляд выходящей на лед Загитовой не сулил соперницам ничего хорошего. Всем видом показывала – выйду и разорву! А ведь девочке всего 15 лет, в прошлом сезоне выступала по юниорам. Но какая заряженность!" – написал Плющенко в своем блоге для издания "Спорт-экспресс".

Олимпийский чемпион отметил, что Алина четко выполнила свою работу. Все элементы сделала идеально, заслуженно получила рекордные 82,92 балла. Эта оценка не удивляет – программа яркая, насыщенная, по сложности никто не сравнится. Прыжки – с докруткой, классная дорожка шагов, великолепная хореография.

"В общем, Алина была злее, а прыжочки – увереннее. Прекрасно исполнила каскад – тройной лутц и тройной риттбергер. Все это предопределило ее победу в короткой программе", – сравнил мастер катание Загитовой и Медведевой.

По словам Плющенко, последняя допустила маленькую помарку. При выполнении каскада из тройного флипа и тройного тулупа, на втором прыжке у Евгении получился короткий выезд. Если у Алины все выкаты – длинные, гибкие и чистые, то к Жене можно было придраться – поставить не +2, а +1.

И все же борьба за золото впереди, уверен прославленный фигурист. В противостоянии россиянок еще ничего не решено. Шансы – 50 на 50. Кто ошибется в произвольной программе, тот и проиграет. Даже крохотная помарка может оказаться фатальной при высочайшем уровне спортсменок.