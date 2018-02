Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой

"Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной. Непонятно, почему падение у них считается "сделано". У всех – "не сделано", а у них сделано. Если это "сделано", то я какая-то девочка", – возмутилась Татьяна Анатольевна.

По ее словам, все идет от тренировок. "Пока восхищаемся другими, а хочется восхищаться нашими. Будем надеяться, однажды это произойдет. Сейчас все говорят про азиатов – но извините, раньше азиатов что ли не было, во времена Ягудина и Плющенко?" – заявила Тарасова.

За спортсмена вступился двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. "Напомню критикам – Миша Коляда сюда Диму Алиева привез, он нам квоту на эти Игры заработал. Он сделал все, что мог. Но претендовать на тройку можно было только с чистыми прокатами, и не надо строить предположений – если бы, да кабы", – отметил фигурист.

Траньков уверен, что Коляда очень талантливый спортсмен. "И все-таки у нас два места в первой десятке, давно такого не было, и я считаю это успешным результатом", – сказал Максим.

Между тем не остался в стороне и сам Михаил. Когда журналисты сообщили ему о критике со стороны Татьяны Тарасовой, фигурист был очень удивлен, как посторонний человек может рассуждать о его тренировках. "Она вроде бы не мой тренер", – цитирует Коляду "Спорт-Экспресс".

