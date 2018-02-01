Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
Пользователи социальных сетей в России встретили решение CAS ликованием. Похоже, практически никто уже не верил в то, что российских спортсменов могут оправдать.
На Западе же приговор вызвал бурю негодования. Многие были просто в недоумении. "Должно быть, это шутка", – сокрушается один из комментаторов. "Если даже Трамп президент, то все возможно", – шутит другой.
Некоторые увидели в происходящем происки российской разведки. "Это все русские шпионы! На Западе нет идиотов. Об этом не может идти и речи!" – бьется в припадке пользователь Twitter из Лондона. "Арбитражный суд стал новым агентом под прикрытием", – пишет один из сторонников теорий заговора.
1 февраля 2018 г.
Были и те, кто воспринял решение CAS как разрешение на употребление запрещенных веществ. "Теперь спортсмены смогут официально принимать допинг", – утверждает комментатор.
1 февраля 2018 г.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд вынес сегодня, 1 февраля, оправдательный вердикт в отношении 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом. Таким образом, все обвинения в употреблении запрещенных веществ были сняты.
Как писали Dni.Ru, в отношении 11 атлетов суд смягчил наказание. Ранее они были дисквалифицированы пожизненно, теперь же им запрещено только участвовать в Олимпийских играх в 2018 году. Еще три дела CAS рассмотрит позже.
Певица дала откровенное интервью
Адвокат сообщил любопытные подробности
Актер прокомментировал поведение ведущей после женитьбы ее бывшего мужа
Бандеровец Захар Май не брезгует гастролями по России