Россия "опустила" МОК из-за мямлившего Родченкова

Бывший глава РУСАДА Григорий Родченков опозорился на заседании Спортивного арбитражного суда. Информатор не смог сказать ничего внятного.

Таким образом российские спортсмены выиграли дело, еще раз доказав, что санкции МОК абсурдны и несправедливы. Многие эксперты уверены, что это можно расценивать как победу всей страны над строящими козни недоброжелателями. Россия просто "опустила" представителей МОК в суде, в пух и прах разбив их аргументы и доказательства.

Согласно информации издания "Чемпионат", решение суда привело функционеров Олимпийского комитета в ярость. Они надеялись окончательно поставить точку в разбирательствах, но проиграли. МОК выразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда не брать в расчет доказанные факты существования в России системы манипуляций с допингом.

Кроме того, анонимный источник сообщил: функционеры считают, что было бы проще просто дисквалифицировать сразу всех россиян. Видимо, чиновники опасаются, что наши атлеты продолжат выигрывать судебные дела.

"Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано, и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям", – приводит ТАСС слова адвоката российских атлетов Анны Козьменко.

На сторону наших спортсменов встал и латвийский тренер Дайнис Дукурс. Он заявил, что если МОК необоснованно дисквалифицировал атлетов, то руководитель комиссии, отвечавшей за подобное решение, Денис Освальд должен быть отдан под суд. "Олимпийский комитет в данном случае очень плохо выглядит со своими пожизненными дисквалификациями и тому подобным. Ну, если вы не уверены, так не трогайте спортсмена. Теперь же получается, что надо судить Дениса Освальда", – заявил наставник серебряного призера Олимпийских игр в Сочи по скелетону.