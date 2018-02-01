Судьба подло униженных спортсменов осталась под вопросом

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал решение об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов и аннулировании их пожизненного отстранения от участия в Олимпиаде за нарушение антидопинговых правил. Результаты Сочи-2014 оправданных атлетов будут восстановлены.

Казалось бы, вот она – победа и торжество справедливости. Россия возвращает себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи, спортсмены получают назад свои награды, а функционеры МОК проиграли. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. А детали в вердикте CAS достаточно весомые. Во-первых, 11 российских спортсменов не оправданы – им лишь смягчили наказание, изменив пожизненную дисквалификацию на пропуск Олимпиады в Пхенчхане. Во-вторых, решение апелляционной инстанции не означает прямой допуск оправданных спортсменов к начинающимся на следующей неделе Играм. Окончательное решение о приглашении россиян все равно остается за МОК.

Фактически суд в Швейцарии подтвердил давно очевидное. Между голословными обвинениями в наличии некой "государственной программы поддержки допинга в России" и отрицаниями всего и вся в стиле "Родченков в одиночку подмешивал допинг спортсменам" где-то прячется история о том, что происходило на самом деле. И, не закрыв этот вопрос раз и навсегда, не выяснив правды, погасить конфликт между МОК и Россией не удастся. Конфликт, возникший отнюдь не вчера, а продолжающийся уже несколько лет.

Обстоятельства, предшествовавшие началу скандала, всем прекрасно известны. Григорий Родченков, экс-руководитель московского антидопингового агентства РУСАДА, сбежал за границу и рассказал о массовом применении допинга российскими спортсменами и подменах проб на Олимпиаде в Сочи. Появились и другие информаторы, а западные журналисты с удовольствием подхватили эти откровения и раздули их до размеров преступного сговора. В итоге Россию обвинили в создании государственной системы поддержки допинга, а наши спортивные власти в ответ стали яростно все отрицать и валить всю вину на самого Родченкова. Никак не объясняя при этом, за что Родченков получал государственные награды и почему Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Родченкова за распространение допинга, если все наши спортсмены вроде как "чистые". Также добавили конспирологии внезапные смерти от инфаркта двух коллег Родченкова по РУСАДА: Никиты Камаева и Вячеслава Синева.

Жертвами скандала последовательно стали российские спортсмены, отстраненные от летней Олимпиады и Паралимпиады в Рио-2016 и других соревнований. Своего апогея конфликт достиг в преддверии зимней Олимпиады в Корее. МОК, ссылаясь на доклады комиссий Макларена и Освальда, отстранил от Игр почти всех ведущих российских спортсменов. В чем причина таких жестких и несправедливых решений?

Пока наши функционеры требовали доказательств употребления допинга конкретными спортсменами, МОК уже перестал волновать вопрос о "чистоте" проб отдельных участников российской делегации. Ключевым критерием стал сам факт нахождения в числе участников российской команды на Олимпиаде в Сочи и других крупных соревнованиях. Логика МОК в том, что, поскольку применение допинга всегда является групповым преступлением и даже если спортсмен сам не употреблял запрещенные вещества, он наверняка должен был знать, что это делает кто-то из его коллег по сборной. А значит, был обязан сообщить об этом. Такой вот своеобразный принцип коллективной ответственности.

Взаимное недоверие и нежелание МОК и руководителей спорта России вести конструктивный диалог привели в итоге к судебному разбирательству в Спортивном апелляционном суде, который принял неоднозначное решение, фактически заняв нейтральную позицию в споре: 28 спортсменов оправданы за недостаточностью доказательств вины, но решение МОК по 11 россиянам признано верным, но чересчур жестким. Уже стало известно, что обе стороны недовольны решением суда и будут его опротестовывать в гражданских судах Швейцарии. Участие в Олимпиаде-2018 отстраненных россиян по-прежнему под большим вопросом.