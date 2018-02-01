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Спорт

Россияне сходят с ума от позорного для МОК решения суда

Альберт Демченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Москва продолжит отстаивать права российских спортсменов в международных судах. Эффективность этих действий подтверждается решением CAS, оправдавшего олимпийцев, заявил Дмитрий Песков. Сами атлеты тем временем делятся радостными переживаниями с журналистами и болельщиками.

Продолжение: МОК взбесился из-за победы России
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В Кремле рады за спортсменов, доказавших свою правоту в суде. Россия продолжит энергично работать в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента.

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"Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке и в иных категориях оправданны, могут быть эффективными. И мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться", – подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента прокомментировал решение CAS, который удовлетворил апелляции 28 российских атлетов. Суд восстановил результаты, показанные ими на Олимпиаде-2014 в Сочи, вернул награды и снял запрет на участие в Играх.

Самым счастливым человеком на свете называет себя олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков, передает "Газета.ru". "У Легкова сейчас словно вторая жизнь начинается, он сейчас, думаю, счастливейший человек на свете", – рассказал ТАСС тренер спортсмена Маркус Крамер. По словам специалиста, по случаю оправдания судом восьми лыжников в команде России будет большой праздник. Тренер признался, что очень рад за ребят, это великий день. "Все очень рады этому решению, поскольку мы всегда знали, что мы чистые и всего добились без допинга", – сказал Крамер.

В своей обычной эмоциональной манере отреагировал на известие из Лозанны известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернет потерянные годы, нервы, здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!! Решение по биатлонисткам – позже!!!! Вперед!!!" – написал Губерниев в Instagram.

А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы , нервы , здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!!Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!����������������������������������������������������❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️�������������������������������������������������������������������� #русскиечистые #решениесуда #оправданы #CAS #макларен #родченков

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry)

Счастливой себя чувствует и скелетонистка Елена Никитина. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи решения Спортивного арбитражного суда ждала долго. По ее словам, CAS при рассмотрении дела учитывал факты, а не домыслы "какой-то непонятной комиссии".

"Я счастлива! Как будто еще раз выиграла эту медаль. Мы очень ждали такого решения. Это нормальный суд, а не какая-то непонятная комиссия. На этот раз учитывались факты, а не домыслы. Разумеется, никаких доказательств нашей вины нет и быть не могло. Вот и результат", – радуется спортсменка в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Никитина призналась, что рассчитывает выступить на Играх в Пхенчхане. Последние решения по олимпийским спискам должны быть приняты 7 февраля, за два дня до открытия Олимпиады.

Елена Никитина Фото: GLOBAL LOOK press/EIBNER

Не скрывает своих чувств конькобежец Иван Скобрев. Суд удовлетворил и его апелляцию на пожизненное отстранение от Олимпиады. Иван рад, что все это, наконец, завершилось. "Ребятам хочется пожелать, чтоб дотерпели и чтоб все это недопонимание, которое имело место последние четыре года, куда-то ушло. Никто там не виновен, надеюсь, что все будут в итоге оправданы", – сказал атлет.

Иван СкобревФото: GLOBAL LOOK press/Vitaliy Gubin

Удовлетворен решением арбитража и министр спорта России. По словам Павла Колобкова, оправдательные вердикты суда говорят о том, что обвиненные атлеты на самом деле "чистые".

"И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Коллегии CAS признали, что они не виновны, и отменили решения комиссии Освальда (МОК). К 11 спортсменам изменено решение с пожизненной дисквалификации на временную. Это означает, что ребят не допустят только до ближайших Олимпийских игр в Пхенчхане. Это Зубков, Касьянов, Пушкарев, Хузин, Воевода, Иванова, Чекалева, Доценко, Скиба, Шибанова, Дюбанок", – сказал министр.

Как писали Dni.Ru, спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев. Суд удовлетворил апелляции 28 атлетов, которых МОК отстранил от участия в Играх. Представленных МОК доказательств нарушения спортсменами антидопинговых правил недостаточно, решил спортивный арбитраж. Суд восстановил все результаты, показанные атлетами на Играх в Сочи в 2014 году, и отменил пожизненную дисквалификацию.

Решение касается 28 российских олимпийцев. В отношении 11 атлетов суд смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию запретом на участие в Олимпиаде-2018. Еще три дела будут рассмотрены позже.

Автор: Андрей Евлампиев1 февраля 2018, 13:02

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