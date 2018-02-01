Справедливость есть: CAS оправдал пожизненно отстраненных россиян

Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне снял санкции с российских олимпийцев. Суд удовлетворил апелляции 28 атлетов, которых МОК отстранил от участия в Играх.

Представленных МОК доказательств нарушения спортсменами антидопинговых правил недостаточно, решил спортивный арбитраж. Суд восстановил все результаты, показанные атлетами на Играх в Сочи в 2014 году и отменил пожизненные дисквалификации, передает "360".

Правда, это решение касается 28 российских олимпийцев. В отношении 11 атлетов суд смягчил наказание, заменив пожизненную дисквалификацию запретом на участие в Олимпиаде-2018.

Решение опубликовано на официальном сайте CAS. Там же можно найти список оправданных россиян, пишет "Газета.ру".

Бобслеисты – Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина. Скелетонисты – Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова.

Лыжники – Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева. Конькобежцы – Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов.

Саночники – Татьяна Иванова, Альберт Демченко. Также в списке – члены женской хоккейной команды Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина и Екатерина Смоленцева.

В Life.ru подсчитали, что после вердикта СAS у России отбираются только две золотые медали Сочи-2014, а не четыре, как это было после заседаний комиссии Освальда. Россия все же выигрывает домашнюю Олимпиаду по серебру: даже если у наших биатлонисток отберут еще два серебра, у норвежцев их будет на четыре меньше.

Медальный зачет Олимпиады в Сочи на данный момент: Россия — 11 золотых медалей, 11 серебряных, 9 бронзовых. Норвегия – 11, 5, 10. Канада — 10, 10, 5.

Новость прокомментировал российский скелетонист, чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. Он отметил, что не осталось даже сил радоваться – настолько вымотали за год эти процессы. "Но счастлив, конечно. Что касается Олимпиады, теперь решение за МОК – приглашать меня или нет", – сказал Третьяков. Если приглашение будет, чемпион готов ехать в Пхенчхан, передает "Р-Спорт".