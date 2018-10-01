"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду. Для поклонников футболиста это было громом среди ясного неба.

Новость о том, что Игорь больше не будет играть за сборную России, взорвала Сеть. В интернете только и говорят, что о решении спортсмена. Многие уверены, что поводом могли послужить травмы, полученные футболистом на поле.

"Он за карьеру два раза рвал крестообразные связки колена. поэтому сейчас очень тяжело восстанавливаться после матчей. К примеру некоторые после 1 такой травмы не выходят на прежний уровень игры. Вот так вот😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец! Здоровье не купишь и завершил красиво! Спасибо, что от всей души играл и болел за нашу страну!" – рассуждали поклонники.

Примечательно, что, по мнению некоторых болельщиков, спортсмен еще в отличной форме и мог бы продолжать защищать честь страны. Некоторые полагают, что футболист принял это решение под давлением Российского футбольного союза.

"Очень жаль и печально(,что лучший из вратарей в современной Росси уходит из сборной в не плохом возрасте для вратарей,по ходу с играли интриги в кулуарах РФС.не вериться,что Его личное решение!" – отметил пользователь Сети.

В любом случае, любители футбола не скрывают своей грусти. Они заполонили Instagram-аккаунт звезды спорта словами благодарности и плачущими смайликами: "Где мои платочки", "Грустно конечно что так 😭", "Нееееееет😭😭😭😭😭😭😭Ну как можно представить сборную без Акинфеева?😭😭😭😭😭💔💔💔Грустно, но огромное СПАСИБО за это время! ❤❤❤❤🇺🇷🇺🇷😔😔😔", "Остановите мои слезы, не верится, что мы больше не увидим его в сборной 😭😭😭".

Напомним, что сегодня, 1 октября, Игорь Акинфеев опубликовал важное обращение. Он объяснил, что у каждой истории есть свое начало и свой конец. "Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", – сказал он.