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Спорт

Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана

Виктор Ан. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
В Международном олимпийском комитете ответили Виктору Ану. Спортсмен так ничего и не понял. 
прочитано 760 раз

В письме пресс-службы МОК к конькобежцу, представители организации заявили, что не станут называть ему причину отстранения от участия в Олимпиаде. "Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи", – заявили представители пресс-службы.

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 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

"В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению", – приводит Р-спорт текст письма.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что российский конькобежец Виктор Ан направил открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Спортсмен выразил протест в связи с отстранением от Игр. Заявление чемпиона появилось на сайте Союза конькобежцев России.

"Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году, и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие и при этом не объясняет, почему", – начал он.

По словам Ана, он никогда не давал спортивным функционерам повода усомниться в своей честности. По словам Виктора, он всегда думал, что любой атлет может участвовать в Олимпийских играх, если выполняет два условия: отсутствие в крови запрещенных препаратов и должный уровень подготовки.

"Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных к Олимпийским играм", – обратился к Томасу Баху Виктор Ан. Чемпион надеется, что ему удастся узнать причину недопуска. Ан считает, что имеет полное право отстоять свою честь и достоинство в этом скандале.

Автор: Михаил Войцеховский26 января 2018, 21:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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