"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры

Несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пустить некоторых российских спортсменов на зимние Игры-2018 в Южной Корее, нашей стране нужно ехать на Олимпиаду. Такое мнение высказала чемпионка мира по легкой атлетике, телекомментатор Иоланда Чен. Она уверена: МОК специально отстранил от участия в соревнованиях сильнейших атлетов России.



"Зависть застилает людям глаза и мозги. МОК сделал это в изощренной форме – отстранил по одному человеку из пары в фигурном катании", – заявила Чен в эфире телеканала "Матч ТВ". Так спортсменка прокомментировала недопуск к участию в Олимпиаде членов основного состава российской сборной по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина.

По ее словам, Букин не имеет никакого отношений к раскручиваемой допинговой шумихе, он даже не выступал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. "Они даже в хоккее наших некоторых ребят не допустили, зная каких трудов стоит собирать тройки, пятерки. Они специально выбивают ключевых людей. Это настоящий садизм", – возмущается спортивный комментатор.

Чен полагает, что в МОК обрадовались, если бы Россия бойкотировали игры, однако Москва не пошла на провокации. "Те, кто шикарно выступали в последнее время, именно их выбивают, чтобы они не поехали и потом все бы сказали: "Посмотрите, как Россия плохо выступает без допинга", – пояснила спортсменка.

Но даже в этой ситуации, уверена она, наша страна должны выступить на зимних Играх в Пхенчхане.

"На следующих Олимпиадах их всех обыграем, и им будет стыдно и позорно", – заключила Чен.





Зимние Олимпийские игры в Южной Корее стартуют 9 февраля. За несколько недель до начала соревнований МОК начал очередную атаку на российских спортсменов. За несколько дней от участия в состязаниях были отстранены многие именитые спортсмены, которые могли составить серьезную конкуренцию атлетам из других стран.

Так, из списка допущенных до Игр спортсменов был исключен шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Потери понесли и фигуристы: участвовать в соревнованиях не смогут члены основного состава нашей сборной, неоднократные призеры чемпионата Европы Ксения Столбова и Иван Букин. В Федерации фигурного катания на коньках России назвали решение МОК "безосновательным и абсурдным".

Олимпийская команда России лишилась и биатлонистов Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, прокомментировал нападки МОК первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Но функционеры Международного олимпийского комитета, кажется, только вошли во вкус. Очередной их жертвой оказалась российская хоккейная сборная. На зимнюю Олимпиаду-2018 не поедут защитники нашей сборной Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

