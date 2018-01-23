Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Олимпиаде в Корее членов основного состава сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина, передает "Интерфакс". Отмечается, что спортивные чиновники не объяснили причины своего решения.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) успела сделать заявление по поводу "безосновательного и абсурдного решения". "Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам, отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами", – говорится в сообщении.

Ксения Столбова и Иван Букин неоднократно занимали призовые места на чемпионатах Европы. Столбова заработала также две медали – серебряную и золотую – на Олимпиаде в 2014 году.