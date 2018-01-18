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Спорт

Предатели Степановы пожаловались на унижения в США

Юлия Степанова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Хакерская группировка Fancy Bears продолжает публиковать переписку между информаторами WADA Степановыми и Международным олимпийским комитетом. Предатели униженно просят у функционеров помощи.
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Проживающие в США Юлия и Виталий надеются на содействие МОК. Они ждут, что организация выделит им гранты, поможет с устройством на работу и повлияет на американские спортивные организации, которые отказываются сотрудничать с российской легкоатлеткой.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Кроме того, Виталий просил у МОК помощи с повышением квалификации. Он хотел получить высшее образование в США за счет организации, чтобы и дальше приносить пользу олимпийскому движению.

"Есть ли шанс, что я тоже смогу получить грант от МОК? Я абсолютно уверен, что могу стать отличным сотрудником в будущем. Я уже показал, что настроен решительно, разделяю олимпийские ценности и неподкупен. Разве не эти качества требуются МОК?" – писал Виталий Степанов генеральному директору комитета Кристофу де Кепперу.

Супруги настаивали на том, что МОК должен помочь легкоатлетке Юлии Степановой возобновить спортивную карьеру. В результате, после личной встречи с де Кеппером, комитет решил выплачивать Степановой 2 500 долларов в месяц. Виталий же получил работу в структурах МОК: он будет консультантом при создании независимого антидопингового ведомства. МОК готов предложить ему контракт до конца 2018 года, непосредственным начальником Степанова будет глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт. Зарплата беглого россиянина составит пять тысяч долларов в месяц, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, агентство подчеркивает: согласно трудовому договору, Виталий Степанов должен будет работать только пять дней в месяц. Все остальное время бывший сотрудник РУСАДА планирует посвящать учебе.

Напомним, Юлия и Виталий Степановы "прославились" после того, как предоставили немецкому телеканалу ARD компромат на якобы имеющую место систему распространения допинга в российской сборной. Затем супруги сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода передач. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Автор: Михаил Войцеховский18 января 2018, 16:03

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