Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Будапеште

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич завоевали золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в технической программе дуэтов, передает RT. Для Колесниченко это золото стало вторым за ЧМ, проходящий в Будапеште. Также первое место в прыжках с трехметрового трамплина стали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров.

