Серые трусы Кличко заворожили чемпиона мира

Боксер Энтони Джошуа, победивший 29 апреля на ринге Владимира Кличко, весь бой думал о его трусах. Чемпион признался, что его озадачил их цвет.

Джошуа недоумевает, почему Кличко дрался с ним на ринге именно в серых трусах. По его мнению, это странно, поскольку украинский спортсмен предпочитает красный цвет.

Эта мысль не давала покоя боксеру на протяжении всего поединка. "Почему Кличко в субботу дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет", – цитирует британца The Sun.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Владимиром Кличко, дважды отправив его в нокдаун. Встреча боксеров состоялась на ринге стадиона "Уэмбли" в Лондоне. В Сети поединок восприняли как очередной повод для шуток.

Как писали Dni.ru, на 11-м раунде боксерский поединок между Кличко и Джошуа был остановлен рефери. Британский спортсмен зажал украинца в углу и стал наносить удары, на которые тот в какой-то момент перестал отвечать. После этого судьи официально объявили 19-ю досрочную победу Энтони Джошуа в 18 профессиональных боях. Он подтвердил свою репутацию сильнейшего боксера в супертяжелом весе.

This was the uppercut by Anthony Joshua that basically was the beginning of the end for Wlad Klitschko in the 11th. pic.twitter.com/5sDEVEJXJl — Josh Katzowitz (@joshkatzowitz) 29 апреля 2017 г.

Примечательно, что ранее, перед поединком Джошуа пообещал украинскому сопернику устроить на ринге ад. "На ринге я спокойно проанализирую его действия. Найду себя и свой ритм. Я не боец, который просто бросает удары", – подчеркнул британец.