Серые трусы Кличко заворожили чемпиона мира

Джошуа недоумевает, почему Кличко дрался с ним на ринге именно в серых трусах. По его мнению, это странно, поскольку украинский спортсмен предпочитает красный цвет.

Эта мысль не давала покоя боксеру на протяжении всего поединка. "Почему Кличко в субботу дрался в серых трусах? Я думал об этом с самого начала боя, ведь обычно Владимир предпочитает красный цвет", – цитирует британца The Sun.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Владимиром Кличко, дважды отправив его в нокдаун. Встреча боксеров состоялась на ринге стадиона "Уэмбли" в Лондоне. В Сети поединок восприняли как очередной повод для шуток.

Как писали Dni.ru, на 11-м раунде боксерский поединок между Кличко и Джошуа был остановлен рефери. Британский спортсмен зажал украинца в углу и стал наносить удары, на которые тот в какой-то момент перестал отвечать. После этого судьи официально объявили 19-ю досрочную победу Энтони Джошуа в 18 профессиональных боях. Он подтвердил свою репутацию сильнейшего боксера в супертяжелом весе.

This was the uppercut by Anthony Joshua that basically was the beginning of the end for Wlad Klitschko in the 11th. pic.twitter.com/5sDEVEJXJl