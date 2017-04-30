Избитого Кличко высмеяли после нокдауна
На 11-м раунде боксерский поединок между Кличко и Джошуа был остановлен рефери. Британский спортсмен зажал украинца в углу и стал наносить удары, на которые тот в какой-то момент перестал отвечать. После этого судьи официально объявили 19-ю досрочную победу Энтони Джошуа в 18 профессиональных боях. Он подтвердил свою репутацию сильнейшего боксера в супертяжелом весе.
Эксперты отмечают, что весь бой спортсмены держались практически на равных. В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, однако уже в шестом украинский боец ответил ему тем же. В 11-м раунде британцу дважды удалось уложить украинского спортсмена на пол ринга, и он продолжал натиск, пока судьи не прервали поединок.
При этом сетевые шутники не оставили без внимания Владимира Кличко. Они нашли кадр из мультфильма "Симпсоны", где главный герой – Гомер – терпит побои от профессионального боксера. "Симпсоны" предсказали и это", – констатировали остряки.
The Simpsons even predicted this #JoshuaKlitschko pic.twitter.com/UXj60zOsrq— Troll Football (@TrollFootball) 29 апреля 2017 г.
Кто-то решил использовать кадры поединка в качестве политической карикатуры на отношения между Украиной и США.
империя, колония... pic.twitter.com/0k4Vd4YIiC— _ (@sobaka__) 30 апреля 2017 г.
Некоторые пользователи Сети пофантазировали, как могли выглядеть газетные заголовки после поражения Кличко на ринге.
Избит брат мэра Киева.— Голос Мордора (@spacelordrock) 29 апреля 2017 г.
Пользователи русскоязычного сегмента Сети также подкололи украинских коллег, обычно отказывающихся признавать поражения.
Народное вече Киева признало результаты боя Кличко - Джошуа незаконными и провокацией pic.twitter.com/FNmRFmZFEh— Ватобот Прохоров (@Probubnist) 29 апреля 2017 г.
Киевский городской суд еще не отменил победу Энтони Джошуа над Владимиром Кличко?— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 30 апреля 2017 г.
Кличко проиграл британцу Джошуа в чемпионском бою.— Во///дь™ (@zybb_zer0) 29 апреля 2017 г.
Не удивлюсь, если Джошуа уже попал на Миротворец, а британцев не пустят на Евровидение
Не обошлось и без вездесущих и "во всем виновных" русских хакеров.
Если бы не русские хакеры Кличко бы не проиграл!— Олег Анатольевич (@dolg132004) 29 апреля 2017 г.
Впрочем, по большей части шутки оставались просто шутками, и многие зрители отметили, что поединок был напряженный и интересный. Спортсмены полностью выложились на ринге и показали достойные результаты.
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Впрочем, специалисты советуют больше доверять своим ощущениям, а не графику
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