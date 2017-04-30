Избитого Кличко высмеяли после нокдауна

Встреча Владимира Кличко и Энтони Джошуа на ринге стадиона "Уэмбли" в Лондоне закончилась досрочной победой британского спортсмена. В Сети поединок восприняли как очередной повод для шуток.

На 11-м раунде боксерский поединок между Кличко и Джошуа был остановлен рефери. Британский спортсмен зажал украинца в углу и стал наносить удары, на которые тот в какой-то момент перестал отвечать. После этого судьи официально объявили 19-ю досрочную победу Энтони Джошуа в 18 профессиональных боях. Он подтвердил свою репутацию сильнейшего боксера в супертяжелом весе.

Эксперты отмечают, что весь бой спортсмены держались практически на равных. В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, однако уже в шестом украинский боец ответил ему тем же. В 11-м раунде британцу дважды удалось уложить украинского спортсмена на пол ринга, и он продолжал натиск, пока судьи не прервали поединок.

При этом сетевые шутники не оставили без внимания Владимира Кличко. Они нашли кадр из мультфильма "Симпсоны", где главный герой – Гомер – терпит побои от профессионального боксера. "Симпсоны" предсказали и это", – констатировали остряки.

Кто-то решил использовать кадры поединка в качестве политической карикатуры на отношения между Украиной и США.

Некоторые пользователи Сети пофантазировали, как могли выглядеть газетные заголовки после поражения Кличко на ринге.

Избит брат мэра Киева. — Голос Мордора (@spacelordrock) 29 апреля 2017 г.

Пользователи русскоязычного сегмента Сети также подкололи украинских коллег, обычно отказывающихся признавать поражения.

Народное вече Киева признало результаты боя Кличко - Джошуа незаконными и провокацией pic.twitter.com/FNmRFmZFEh — Ватобот Прохоров (@Probubnist) 29 апреля 2017 г.

Киевский городской суд еще не отменил победу Энтони Джошуа над Владимиром Кличко? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 30 апреля 2017 г.

Кличко проиграл британцу Джошуа в чемпионском бою.

Не удивлюсь, если Джошуа уже попал на Миротворец, а британцев не пустят на Евровидение — Во///дь™ (@zybb_zer0) 29 апреля 2017 г.

Не обошлось и без вездесущих и "во всем виновных" русских хакеров.

Если бы не русские хакеры Кличко бы не проиграл! — Олег Анатольевич (@dolg132004) 29 апреля 2017 г.

Впрочем, по большей части шутки оставались просто шутками, и многие зрители отметили, что поединок был напряженный и интересный. Спортсмены полностью выложились на ринге и показали достойные результаты.