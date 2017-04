Избитого Кличко высмеяли после нокдауна

На 11-м раунде боксерский поединок между Кличко и Джошуа был остановлен рефери. Британский спортсмен зажал украинца в углу и стал наносить удары, на которые тот в какой-то момент перестал отвечать. После этого судьи официально объявили 19-ю досрочную победу Энтони Джошуа в 18 профессиональных боях. Он подтвердил свою репутацию сильнейшего боксера в супертяжелом весе.

Эксперты отмечают, что весь бой спортсмены держались практически на равных. В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, однако уже в шестом украинский боец ответил ему тем же. В 11-м раунде британцу дважды удалось уложить украинского спортсмена на пол ринга, и он продолжал натиск, пока судьи не прервали поединок.

При этом сетевые шутники не оставили без внимания Владимира Кличко. Они нашли кадр из мультфильма "Симпсоны", где главный герой – Гомер – терпит побои от профессионального боксера. "Симпсоны" предсказали и это", – констатировали остряки.

The Simpsons even predicted this #JoshuaKlitschko pic.twitter.com/UXj60zOsrq