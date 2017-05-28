Россиянка Макарова обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Екатерина Макарова выиграла матч против первой ракетки мира Анжилики Кербер на Открытом чемпионате Франции. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Макаровой удалось одержать верх всего за один час 23 минуты. Во втором круге она встретится с победительницей украинской пары Леся Цуренко – Катерина Козлова.