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Россиянка Макарова обыграла первую ракетку мира

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Российская теннисистка Екатерина Макарова выиграла матч против первой ракетки мира Анжилики Кербер на Открытом чемпионате Франции. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Макаровой удалось одержать верх всего за один час 23 минуты. Во втором круге она встретится с победительницей украинской пары Леся Цуренко – Катерина Козлова.

28 мая 2017, 15:18

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