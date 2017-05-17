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Спорт

Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России

Джефф Монсон. Фото: wikipedia.org
Гражданин России Джефф Монсон, боец смешанных единоборств родом из Миннесоты, получил в дар несколько гектаров земли в селе Ембаево Тюменской области. Здесь завершивший карьеру спортсмен построит медвежью ферму.
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Землю для стартапа Джефф Монсон получил в дар от местного предпринимателя, главы и учредителя бойцовской школы "Талисман" Олега Мухамедшина. Медведей бойцу подарил московский цирк, сообщает URA.RU.

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Для оформления сделки Монсон сутки провел в Тюменской области. Визит легендарного спортсмена вызвал ажиотаж среди местных жителей. Фотографии со знаменитостью гордо публикуют в соцсетях те, кому посчастливилось сделать селфи со звездой. Остальные пользователи оставляют комментарии.

Фото: Олег Мухамедшин

Монсон прогулялся по Тюмени и Ембаево, провел мастер-класс для юных бойцов, выделил время для юридических формальностей и даже побывал на горячих источниках. Не исключено, что легенда ММА в итоге переедет жить в этот регион.

Автор: Алексей Минин17 мая 2017, 13:39

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