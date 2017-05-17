Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России

Гражданин России Джефф Монсон, боец смешанных единоборств родом из Миннесоты, получил в дар несколько гектаров земли в селе Ембаево Тюменской области. Здесь завершивший карьеру спортсмен построит медвежью ферму.

Землю для стартапа Джефф Монсон получил в дар от местного предпринимателя, главы и учредителя бойцовской школы "Талисман" Олега Мухамедшина. Медведей бойцу подарил московский цирк, сообщает URA.RU.

Для оформления сделки Монсон сутки провел в Тюменской области. Визит легендарного спортсмена вызвал ажиотаж среди местных жителей. Фотографии со знаменитостью гордо публикуют в соцсетях те, кому посчастливилось сделать селфи со звездой. Остальные пользователи оставляют комментарии.





Монсон прогулялся по Тюмени и Ембаево, провел мастер-класс для юных бойцов, выделил время для юридических формальностей и даже побывал на горячих источниках. Не исключено, что легенда ММА в итоге переедет жить в этот регион.