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Спорт

Госдума ответила на антироссийское решение МОК

Фото: duma.gov.ru
Госдума признала необоснованным решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее. Соответствующее заявление парламентарии приняли в ходе пленарного заседания в пятницу, 8 декабря. По мнению депутатов, вердикт МОК – это ограничение прав спортсмена как человека и гражданина.
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"Решение исполнительного комитета МОК необоснованно. Оно нарушает права российских спортсменов, а также не отражает реального положения дел в сфере противодействия использованию допинга", – сказал глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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По его словам, вердикт МОК можно трактовать как одну из форм дискриминации. "Моральная поддержка, когда спортсмен выступает под национальным флагом, и моральная поддержка, когда национальный флаг поднимается и звучит национальный гимн, ставит спортсменов из других стран в неравное положение с нашими. Это недобросовестная конкуренция", – уверен парламентарий.

Кроме того, в Госдуме отметили, что борьба с допингом ведется в России на самом высоком уровне. "За прошедшие годы предприняты огромные усилия для того, чтобы очистить спорт от допинга, для того, чтобы провести культурные изменения в спорте, чтобы в российском обществе была нулевая терпимость к допингу", – сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Последние два года отечественные спортсмены находятся под тотальным допинг-контролем, подчеркнули депутаты. "Многочисленные проверки показали отсутствие использования допинга нашими спортсменами. Следовательно, все победы российских атлетов на международных спортивных соревнованиях никак не связаны с использованием запрещенных препаратов", – сказано в заявлении. Парламентарии выразили сожаление, что двойные стандарты и бездоказательные обвинения наносят ущерб всему мировому спорту.

Вместе с тем Дегтярев отметил, что принимать решение об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом должны сами спортсмены. "Предлагаем прекратить поднимать тему бойкота", – сказал парламентарий. В свою очередь вице-спикер нижней палаты Петр Толстой подчеркнул, что принявшие решение ехать в Южную Корею атлеты не останутся без поддержки.

Фото: GLOBAL LOOK press/Gerry Kahrmann

Во время обсуждения зампред комитета нижней палаты по физической культуре Валерий Газзаев предложил перенести весенний отпуск депутатов на период Олимпиады, чтобы "поехать и поддержать наших спортсменов". Спикер Госдумы Вячеслав Володин идею отверг.

"Если мы не можем обеспечить возможность выступить спортсменам под флагом России, нам там делать нечего", – сказал он.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря отстранил Россию от зимней Олимпиады в Южной Корее. Участвовать в соревнованиях смогут лишь не употреблявшие, по мнению МОК, допинг спортсмены. Команда наших соотечественников будет называться "Олимпийские спортсмены из России". Выступят они под нейтральным флагом – белым полотнищем с пятью олимпийскими кольцами.

По словам Вячеслава Володина, запрет на участие российской сборной подрывает сами принципы олимпизма. Принятое исполкомом МОК решение он назвал ангажированным.

"Нельзя у спортсмена отбирать Родину, его страну. Флаг и гимн – это символы страны", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Автор: Иван Поляков8 декабря 2017, 15:36

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