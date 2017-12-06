Володин: У спортсмена нельзя отобрать Родину

Мириться с попыткой Международного олимпийского комитета отобрать у России победу в сочинской Олимпиаде нельзя. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя последние решения МОК.

По мнению политика, МОК еще до запрета сборной России выступать под своим флагом на Играх-2018 уже принимал необъективные решения. В частности, речь идет о попытке отобрать победу у нашей сборной в сочинской Олимпиаде.

"Совершенно очевидно, что это попытка закулисья Международного олимпийского комитета взять и отобрать у России победу в сочинской Олимпиаде, подвергнуть сомнению нашу победу. С этим мириться нельзя", – приводит ТАСС слова Володина.

Говоря о решении МОК по поводу участия российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, спикер Думы сказал, что запрет российской сборной выступать под своим флагом перечеркивает сами принципы олимпизма.

Нельзя у спортсмена отбирать Родину, его страну. Флаг и гимн – это символы страны.

Путь, по которому идет Международный олимпийский комитет, Володин назвал неправильным, а принятое накануне, 5 декабря решение – ангажированным. Политик добавил, что те, кто принимал такое решение думали не о спорте и не об олимпийском движении. По его мнению, такой подход перечеркивает все принципы олимпизма.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета отстранил Россию от зимней Олимпиады в Южной Корее. Участвовать в соревнованиях смогут лишь не употреблявшие, по мнению МОК, допинг спортсмены. Команда наших соотечественников будет называться "Олимпийские спортсмены из России". Выступят они под нейтральным флагом – белым полотнищем с пятью олимпийскими кольцами.





Комментируя это решение МОК, президент Владимир Путин сказал, что власти страны не будут препятствовать спортсменам, решившим выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018.

Путин рассказал, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, потратили слишком много сил и времени ради участия в Олимпиаде, чтобы сейчас лишить их цели. "Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию", – подчеркнул президент.