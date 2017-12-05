МОК засекретил приговор российским спортсменам

5 ноября в швейцарском городе Лозанна проходит заседание исполкома Международного олимпийского комитета. На мероприятии решается вопрос о допуске российских спортсменов к Играм.

Решение относительно наших олимпийцев уже принято, но держится в секрете до конца заседания, передает Газета.ru. Пока представители WADA заявили, что восстанавливают в правах антидопинговую лабораторию в Мексике. В агентстве остались довольны качеством и скоростью, с которой представители Мехико исправили допущенные нарушения.

На данный момент решение МОК касательно допуска российских атлетов к Олимпиаде 2018 года не известно. Однако портал Inside the Games, ссылаясь на свои источники заявил, что комитет, скорее всего поддержит решение Международной легкоатлетической федерации, и будет допускать россиян к выступлениям только под нейтральным флагом.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержится от комментариев до оглашения официального решения МОК. Представитель президента отметил, что прогнозы – это удел аналитиков и экспертов. "Какие-то эвентуальные рассуждения сейчас, наверное, – это удел политологов, разных аналитиков. Мы же предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а, главное, – до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК на этот счет", – приводит его слова ТАСС.

Россию на судьбоносном заседании МОК представляют Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и фигуристка Евгения Медведева. По регламенту, они выступят на заседании с речью, а после обязаны покинуть исполком, чтобы не влиять на решение комиссии.

Отметим, что глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт рассказал журналистам, что обновленная система Российского антидопингового агентства работает на соответствующем уровне. "В нашем понимании новая система РУСАДА работает хорошо, проблем с допуском допинг-офицеров к спортсменам в стране нет в подавляющем большинстве случаев, – цитирует специалиста "Р-Спорт".