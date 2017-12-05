Предателю Родченкову поставили диагноз из-за эротических фантазий

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отличается неуверенностью в себе, считает психолог Алина Колесова. Такой вывод она сделала после анализа эротических рассказов функционера.

Специалист разобрала с точки зрения психологии три опуса, опубликованных бывшим чиновником под псевдонимом Виктор Конте. Во время анализа рассказа "Нефтеперерабатывающий завод" кандидат психологических наук отметила, что стиль письма автора оставляет желать лучшего.

"На мой взгляд, произведение написано в жутком высокопарном стиле, достаточно странном для произведения эротического содержания. Из рассказа также видно, что автор – человек немолодой, долгое время проживший в СССР, так как манера писать достаточно совковая", – приводит слова Колесовой газета "Московский Комсомолец".

В рассказе есть сцена, в которой главный герой занимается сексом с девушкой, когда на соседней кровати спит ее подруга. С точки зрения эксперта, это может свидетельствовать о каких-либо нереализованных сексуальных мечтах автора.

В произведении "Пудель и мартини" психолог нашла еще одну интересную характеристику Виктора Конте. "Вновь обращает на себя внимание обилие физических и математических терминов, а также часто упоминание и подробное описание запахов. Похоже, что автор уделяет им большое внимание, обладает хорошим обонянием или его работа каким-то образом связана с запахами", – отмечает эксперт.

Кроме того, по сюжету рассказа главному герою и его пассии постоянно мешает пудель с эрегированным половым членом. "Скорее всего, образ собаки в данном произведении может отражать постоянную борьбу автора с соперниками, говорить о подсознательной неуверенности в себе", – предполагает Колесова.

Специалист заметила странности и в последнем опубликованном рассказе Виктора Конте. Она предполагает, что автор произведения "Эстонские сборы" занимался спортом. "Например, вот как он описывает первый половой акт: "Я начал осторожно свои движения, стараясь подобрать позицию и приспособиться, как на новом велосипеде, на котором еще не ездил и только мечтал об этом. И когда обрел требуемую гармонию, то взвинтил темп и понесся без дороги и тормозов". Данное описание говорит, что автор по жизни увлекался спортом либо был близок к миру профессиональных спортсменов", – отмечает психолог.