Как провокаторы МОК отыграются на сборной России

Уже 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен объявить, поедет ли наша сборная на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Что реально можно ожидать от МОК в отношении к российским спортсменам?

Уже известно, что критерии допуска сборной основаны на системе, которую использовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перед ЧМ в Лондоне. В ОИ-2018 смогут принять участие россияне, которые подали индивидуальные заявки и смогли доказать, что они не нарушали антидопинговые правила.

СМИ предполагают, что Россия будет допущена до Олимпиады в усеченном составе и под нейтральным флагом. Вместе с тем, чиновники неоднократно говорили о том, что выступление под нейтральным флагом категорически недопустимо, но справедливо будет оставить выбор за спортсменами, передает RT.

Кто же будет решать судьбу россиян на ОИ-2018? В исполком МОК входят 15 человек: президент Томас Бах, четыре вице-президента и десять членов комитета. Примечательно, что одним из них является Денис Освальд, под чьим руководством специально созданная комиссия занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпиады 2014 года в Сочи. В результате были наказаны 25 российских олимпийцев, а страна была лишена 11 наград.

Вместе с тем, в России до последнего верят, что МОК допустит команду. "Конечно, мы рассчитываем на здравый смысл, хотя все решения вынесены комиссией Освальда как под копирку и только закрепляют тезисы Ричарда Макларена о госпрограмме поддержки допинга в России и манипуляциях с пробами… Они хотят коллективной ответственности, чтоо противоречит Женевской конвенции и базовым основам законодательства Швейцарии", – заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что бойкот Олимпиады в Кремле не обсуждается. А генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус надеется, что невиновные в нарушении антидопинговых правил спортсмены примут участие в ОИ-2018.



Интригующее заявление сделал член МОК Шамиль Тарпищев. "Я знаю, что будет, а чего не будет. Не могу ничего обсуждать, пока нет решения", – говорит чиновник от спорта.

Поддерживают Россию за рубежом. "Сжимаю кулаки, надеюсь, что МОК примет справедливое решение и Россия будет допущена на Олимпиаду-2018 под своим флагом", – высказался президент Олимпийского комитета Болгарии Стефку Костадинову.