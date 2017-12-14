Крюков назвал Олимпиаду унижением

Трехкратный чемпион мира в лыжном спринте Никита Крюков отказался выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Спортсмен назвал это унижением.

"Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех условиях, которые поставил МОК, считаю унижением. Решение допустить на Олимпиаду "одного" спортсмена, без тренеров, без сервис-бригады, без массажистов, докторов… Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Один в поле не воин. Благодаря слаженной работе всей команды удается выиграть! Побеждает не один человек, побеждает команда!", – написал лыжник на своем официальном сайте.

Крюков признался, что его веря в олимпийские идеалы рухнула, когда он наблюдал за летними Играми в Рио. "Как без доказательства вины не допустили Исинбаеву, Шубенкова и многих других. В такие моменты ты осознаешь, что по взмаху чей-то руки ты можешь поехать на главный старт жизни или останешься дома", – рассказал спортсмен.

Он считает несправедливыми терапевтические исключения, которые позволяют перенесшим болезнь атлетам принимать запрещенные для обычных спортсменов вещества. "Для меня это равносильно допингу! Если ты болеешь, то лечись! Если ты принимал препарат, который запрещен, то подожди месяц, полгода, год, пока он выведется, чтобы не оставил следа на графике, и тогда — возвращайся", – возмущается золотой призер Олимпиады в Ванкувере.

Спортсмен подчеркнул, что высказывает только свою точку зрения и никому не навязывает эту позицию.

Напомним, В копилке Никиты Крюкова две олимпийских медали – золотая за личный спринт в 2010 году и серебряная, выигранная в 2014 году в дисциплине командный спринт. Кроме того, лыжник является многократным призером и победителем чемпионатов мира.