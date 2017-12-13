Тяжелая травма лишила ведущую фигуристку России Олимпиады-2018

Российская фигуристка, бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая пропустит чемпионат России. Это не позволит ей побороться за право участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В нынешнем сезоне спортсменку неоднократно беспокоили боли в спине. Именно из-за этого она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а затем была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Пропустила Погорилая и заключительный этап серии Гран-при в США, который прошел с 24 по 26 ноября.

Анна призналась, что получила серьезную травму. "Чемпионат России пропускаю — не могу кататься. Дальше буду восстанавливаться, чувствую себя, когда как, по-разному", – цитирует фигуристку ТАСС. "Обследований было уже столько! Отправляли снимки специалистам, но пока так", – добавила спортсменка.

Анна Погорилая – мастер спорта России международного класса, выступающая в женском одиночном катании. Является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовым призером финала Гран-при сезона 2016-2017.

Отметим, ранее фигуристка Алина Загитова заявила о желании выступить на Олимпиаде-2018. "Конечно, все мы мечтаем о медалях Игр! И отдельная мечта — чтобы над каждой ступенькой подиума в Корее развивался российский флаг", – отметила девушка.