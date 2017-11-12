Фигуристка Медведева получила травму

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева получила травму. Она повредила правый голеностоп.
"Есть незначительные проблемы, но мы их решаем, справляемся. Ничего страшного нет. Все хорошо", – цитирует спортсменку пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Медведева добавила, что продолжит готовиться к финалу Гран-при.
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