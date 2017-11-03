Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Российский фигурист Михаил Коляда стал шестым спортсменом в истории, набравшим более 100 баллов в короткой программе. Это его личный рекорд.

"Вообще, по ощущениям хорошо и легко мне ехалось здесь, по эмоциям – тоже, подъем был. Это мои лучшие баллы в карьере", – сказал Коляда. Он признался, что пока не хочет давать волю эмоциям, ведь все решает произвольная программа, которая еще впереди.

"Почему я не был настолько счастлив? Потому что это только короткая программа, и все будет решаться завтра. Чтобы не растрачивать силы, я решил не выпускать эмоции", – рассказал Коляда в интервью сайту "Р-Спорт". Если он достойно выступит с произвольной программой, то выиграет Гран-при в Китае.

22-летний спортсмен отметил, что его выступление не было идеальным, хотя он и показал феноменальный результат. "Я хорошо настроился, и мне понравилось. Но и сравнивать с прокатом в Москве нечего, подготовка ничем не отличалась, я сегодня катался как обычно. Единственное, вращение немножко подкачало – либела со сменой ноги", – признался Коляда.

Отметим, Михаил стал не только шестым фигуристом в мире, набравшим более 100 баллов, но и первым россиянином. Он обошел легендарного Евгения Плющенко больше, чем на десять баллов. Рекорд двукратного олимпийского чемпиона составляет 91,39. Ближе всех из отечественных фигуристов к результату Михаила приблизился Максим Ковтун – он набрал 94,53 балла.

Ранее тренер Коляды Валентина Чеботарева в интервью сайту sports.ru рассказала, что ее подопечный прогрессирует с каждой тренировкой. "Я вижу Мишу в тренировочном процессе. Он очень хорош. Он прибавляет. Он делает все больше и больше хороших попыток четверных прыжков", – заверила она журналистов.

"У него прекрасное скольжение, отличные вращения, качественные прыжки. Пройдет год-два, и он начнет повторять эти прыжки, их будет не три, а пять. Он сможет повторить эти прыжки два раза в программе", - заявила она.

