Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Молодая российская фигуристка Аделина Сотникова возобновила тренировки. Спортсменка прописали специальные процедуры и таблетки.

О восстановлении Сотниковой после травмы рассказал знаменитый фигурист и тренер Евгений Плющенко. По его словам, спортсменка сможет восстановиться и без хирургического вмешательства.

"Аделина ездила не в Германию, а в Италию, где прошла обследование. Ей прописали специальные физиопроцедуры, таблетки", – заявил наставник. Плющенко добавил, что Сотникова уже приступила к тренировкам: она занимается растяжкой и общей физической подготовкой.

Пока Сотникова не может вернуться в профессиональный спорт. "На лед ей выходить еще рано – запрещено. Но мы движемся вперед", – цитирует Плющенко "Р-Спорт".

Публикация от @adelinasotnikova_2014 Июн 21 2017 в 9:38 PDT

Напомним, о новой травме Сотниковой стало известно в конце августа 2017 года. Тогда ее тренер заявил, что из-за случившегося фигуристке придется пропустить как минимум один сезон.

"Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно", – сказал Плющенко. Он уточнил, что вовремя вылечиться не вышло из-за того, что был поставлен неправильный диагноз.