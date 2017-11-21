"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью
В опубликованном на YouTube-канале Российской федерации баскетбола (РФБ) видео 24-летняя спортсменка призналась, что не поняла ни одного слова главного тренера Олафа Ланге во время тайм-аута. Кроме того, она развеяла слухи о том, что является заядлой тусовщицей.
Своей искренностью девушка произвела настоящий фурор. Пользователи Сети уже окрестили Тихоненко "мисс непосредственность" и оставили множество других лестных отзывов. "Чудо-чудесное)))", "Огонь, Ксения, ты супер", "Кайфовая, молодец!)", "Супер, умница ну красавица", – написали зрители. Отметим, российская сборная обыграла команду Литвы в Москве со счетом 64:62.
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