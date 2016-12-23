В Подмосковье пройдет турнир по теннису евроуровня

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На "Рождественского Кубка" – 2017 помимо участия ведущих российских юниоров, ожидается приезд сильнейших европейских игроков в данной возрастной категории, а также команд Канады и Великобритании. Одно из нововведений – декоративное световое оформление центрального корта. 3D проекция будет отображаться на центральном корте во время выхода теннисистов на корт и в перерывах матчей.
В ходе проведения турнира запланировано проведение развлекательно-показательного матча с участием первой ракетки мира среди юниоров и победительницы юниорского Уимблдона 2016 Академии Анастасии Потаповой, а также звезд отечественного тенниса. Поединок будет проведен с использованием большого количества спецэффектов и неоновых подсветок.
Квалификационные матчи в одиночных разрядах у юношей и девушек начнутся 31 декабря. Матчи основных сеток в одиночках, а также в парных разрядах соревнований стартуют 2 января.
По итогам 2015 года, "Рождественский Кубок" был отмечен Европейской Федерацией как лучший по организации турнир года. В 2016 году на соревнование приехали представители 17 стран: Франции, Польши, Швеции, Италии, Сербии, Молдовы, Испании, Белоруссии, Украины и других. Специально приглашенными участниками стала сборная команда из Великобритании.
На протяжении всего турнира зрители становились свидетелями захватывающих теннисных баталий. Всего за дни проведения соревнований академию посетили около 3 000 человек, среди которых были не только первые лица Федерации тенниса России, но и другие известные деятели культуры и спорта, а также простые любители тенниса.
Самым титулованным спортсменом турнира является ведущий "академик", Анастасия Потапова, которая дважды, в 2014 и 2015 годах, отметилась победным дублем. В паре она завоевала титул с Олесей Первушиной и Марией Новиковой. В 2016 году трофей победителя с собой на Украину увезла Дарья Снигур. В парном разряде первенствовали россиянки Дарья Астахова и Мария Шушарина.
У юношей абсолютными победителями "Рождественского Кубка" становились россияне Ален Авидзба (2014 год) и Тимофей Скатов (2015 год). В прошлом сезоне на турнире первенствовал еще один наш соотечественник, Алибек Качмазов. В парном разряде победу одержали серб Виктор Йович и поляк Давид Тачала.
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