Известная теннисистка рассказала о нападении грабителя

Знаменитая чешская теннисистка Петра Квитова, на которую напал в ее квартире в городе Простеев (Чехия) грабитель, поделилась подробностями происшествия на своей странице в Facebook. Вор набросился на хозяйку с ножом.

Защищаясь от преступника, теннисистка подставила левую руку. По ней и полоснул ножом грабитель.

В результате он скрылся с места происшествия, прихватив с собой пять тысяч крон (порядка 12 тысяч рублей). Вор плохо подготовился и не рассчитывал встретить вернувшуюся со сборов в Испании Квитову, сообщает портал rozhlas.cz. Грабитель объявлен в розыск.

Сейчас 26-летняя спортсменка находится в больнице. Свою благодарность болельщикам за поддержку она выразила, опубликовав пост на своей странице Facebook.

"Спасибо за все ваши трогательные сообщения. Как вы уже слышали, сегодня на меня в моей квартире напал человек с ножом. В попытке защитить себя, я была тяжело ранена в левую руку. Я потрясена случившимся, мне повезло, что я осталась в живых", – написала теннисистка. "Травма довольно тяжелая и мне нужно будет обратиться к хорошим специалистам. Но вы знаете, что я сильная и буду бороться. Спасибо всем еще раз за вашу любовь и поддержку, и теперь, пока я буду восстанавливаться, я прошу не тревожить мою личную жизнь", - резюмировала Квитова.