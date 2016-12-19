Плющенко исключили из олимпийской сборной России

В Олимпийском комитете России сообщили о подготовке списка расширенного состава российской сборной для участия в зимних Играх в Южной Корее. В документе, содержащем фамилии 690 спортсменов, знаменитому фигуристу Евгению Плющенко места не нашлось.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В списке из 690 человек отсутствует фамилия спортсмена, завоевавшего золото на Олимпиадах 2006 и 2014 годов, передает ТАСС.

Ранее руководитель управления содействия олимпийской подготовке Олимпийского комитета России Александр Грушин заявил, что расширенный перечень формировали сами федерации. По его словам, список не является окончательным и в него будут вноситься изменения.



Напомним, Евгений Плющенко не участвовал в турнирах после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В апреле 2015-го фигурист объявил о возобновлении спортивной карьеры. Однако в середине сентября из-за обострившейся травмы спины решил пропустить весь сезон. Нынешний он также был вынужден отложить.

Его участие в следующем, предолимпийском сезоне пока остается под вопросом. Между тем от выступления на Играх Плющенко не отказался, заявив, что "смотрит в сторону Олимпиады".

Как писали Dni.Ru, это лето знаменитый фигурист-одиночник провел во Франции на сборах под руководством тренера Алексея Мишина. В ближайшее время Плющенко будет занят в ледовом шоу "Щелкунчик", а также планирует показательные выступления в России, Европе и Азии.