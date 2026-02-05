Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

В этом сезоне Московского международного дома музыки зрителей ожидает поистине уникальная программа.

На одной афише соседствуют хоровые исполнения, органные интерпретации рок-хитов и юбилейные концерты известных музыкантов. Каждое мероприятие — это возможность не только насладиться прекрасной музыкой, но и стать частью культурного события, о котором будут говорить долго.

Хор имени М.Е. Пятницкого

Дата: 27 февраля

Возрастное ограничение: 6+

История хора имени М.Е. Пятницкого началась в 1910 году, когда Митрофан Пятницкий собрал группу крестьян из различных губерний России. С тех пор этот коллектив стал уникальной площадкой для соединения народной музыки с современными жанрами. На концерте зрители смогут услышать народные инструменты, такие как жалеки и колесные лиры, а также увидеть исполнителей, которые не просто поют, но и играют свои песни, создавая настоящий народно-музыкальный спектакль.

"Орган от барокко до рока"

Дата: 3 марта

Возрастное ограничение: 6+

Концерт, посвященный органу — одному из самых величественных музыкальных инструментов. В программе прозвучат как классические произведения Баха, так и рок-хиты от Queen и The Beatles. Зрители смогут насладиться диалогом эпох, когда барочная музыка встречается с современными мелодиями. Это будет вечер, который покажет всю мощь и универсальность органа.

Виктор Сухоруков и оркестр имени Н.Н. Некрасова

Дата: 21 апреля

Возрастное ограничение: 12+

На сцене выступит Виктор Сухоруков с экспериментальным проектом, в котором он соединит рассказы Василия Шукшина с живым аккомпанементом оркестра. Это будет глубокое погружение в русскую душу, отражающее как радость, так и печаль. Сухоруков сам собрал программу из любимых текстов, что добавляет личный оттенок к этому музыкальному путешествию.

Вадим Эйленкриг. Юбилейный концерт

Дата: 29 мая

Возрастное ограничение: 12+

Трубач и бенд-лидер Вадим Эйленкриг отмечает свой юбилей большим концертом, на который приглашены известные джазовые музыканты и молодые таланты. Этот вечер станет праздником джазовой музыки, где каждый аккорд будет напоминать о долгом пути исполнителя в мире музыки.

Хор Валаамского монастыря. Юбилейный концерт

Дата: 17 февраля

Возрастное ограничение: 6+

Юбилейный концерт хора Валаамского монастыря — это возможность услышать уникальные музыкально-поэтические программы, в которых переплетаются рождественские песнопения, стихи классиков и история самого Валаама. Этот концерт станет настоящим духовным погружением для всех слушателей.

Паганини. Концерты № 3 и 5 (первое исполнение в России)

Дата: 20 февраля

Возрастное ограничение: 6+

Скрипач Гайк Казазян и симфоническая капелла России представят два концерта Паганини, которые впервые будут исполнены в России. Это событие станет настоящей музыкальной премьерой для любителей классической музыки.

Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы". Бах. Месса си минор

Дата: 29 апреля

Возрастное ограничение: 6+

Завершит сезон концерт Владимира Спивакова и его коллектива "Виртуозы Москвы", где прозвучит величественная "Месса си минор" Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение — вершина барочной музыки, которое оставляет неизгладимое впечатление на каждого слушателя.

Каждое из этих событий — это не просто концерт, а возможность прикоснуться к культуре, истории и искусству. Не упустите шанс стать частью этого музыкального сезона в Доме музыки.