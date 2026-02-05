Малахов сообщил об уходе звезды телевидения Тесты Ефремов попал в неожиданную ситуацию Игры Сонник

Четверг 5 февраля

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
Народный выбор: какой бальзам для губ потребители считают лучшим
Синоптик призвал москвичей не ждать наступления тепла до конца марта
Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу
Врач раскрыла, почему на самом деле после диеты лишние килограммы возвращаются "с процентами"
Ушла эпоха: не стала заслуженной артистки России Ольги Чиповской
Почему постоянно снится один и тот же сон – повод обратить внимание на состояние психики
Стоит ли ожидать снегопада до конца февраля в Москве — ответил синоптик
Долгая ходьба в зимних ботинках приводит к травмам – предупреждение врача
Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже
Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян
Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий
Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование
Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения
Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого
Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей
Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты
Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
164

В этом сезоне Московского международного дома музыки зрителей ожидает поистине уникальная программа.

На одной афише соседствуют хоровые исполнения, органные интерпретации рок-хитов и юбилейные концерты известных музыкантов. Каждое мероприятие — это возможность не только насладиться прекрасной музыкой, но и стать частью культурного события, о котором будут говорить долго.

Хор имени М.Е. Пятницкого

Дата: 27 февраля

Возрастное ограничение: 6+

История хора имени М.Е. Пятницкого началась в 1910 году, когда Митрофан Пятницкий собрал группу крестьян из различных губерний России. С тех пор этот коллектив стал уникальной площадкой для соединения народной музыки с современными жанрами. На концерте зрители смогут услышать народные инструменты, такие как жалеки и колесные лиры, а также увидеть исполнителей, которые не просто поют, но и играют свои песни, создавая настоящий народно-музыкальный спектакль.

"Орган от барокко до рока"

Дата: 3 марта

Возрастное ограничение: 6+

Концерт, посвященный органу — одному из самых величественных музыкальных инструментов. В программе прозвучат как классические произведения Баха, так и рок-хиты от Queen и The Beatles. Зрители смогут насладиться диалогом эпох, когда барочная музыка встречается с современными мелодиями. Это будет вечер, который покажет всю мощь и универсальность органа.

Виктор Сухоруков и оркестр имени Н.Н. Некрасова

Дата: 21 апреля

Возрастное ограничение: 12+

На сцене выступит Виктор Сухоруков с экспериментальным проектом, в котором он соединит рассказы Василия Шукшина с живым аккомпанементом оркестра. Это будет глубокое погружение в русскую душу, отражающее как радость, так и печаль. Сухоруков сам собрал программу из любимых текстов, что добавляет личный оттенок к этому музыкальному путешествию.

Вадим Эйленкриг. Юбилейный концерт

Дата: 29 мая

Возрастное ограничение: 12+

Трубач и бенд-лидер Вадим Эйленкриг отмечает свой юбилей большим концертом, на который приглашены известные джазовые музыканты и молодые таланты. Этот вечер станет праздником джазовой музыки, где каждый аккорд будет напоминать о долгом пути исполнителя в мире музыки.

Хор Валаамского монастыря. Юбилейный концерт

Дата: 17 февраля

Возрастное ограничение: 6+

Юбилейный концерт хора Валаамского монастыря — это возможность услышать уникальные музыкально-поэтические программы, в которых переплетаются рождественские песнопения, стихи классиков и история самого Валаама. Этот концерт станет настоящим духовным погружением для всех слушателей.

Паганини. Концерты № 3 и 5 (первое исполнение в России)

Дата: 20 февраля

Возрастное ограничение: 6+

Скрипач Гайк Казазян и симфоническая капелла России представят два концерта Паганини, которые впервые будут исполнены в России. Это событие станет настоящей музыкальной премьерой для любителей классической музыки.

Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы". Бах. Месса си минор

Дата: 29 апреля

Возрастное ограничение: 6+

Завершит сезон концерт Владимира Спивакова и его коллектива "Виртуозы Москвы", где прозвучит величественная "Месса си минор" Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение — вершина барочной музыки, которое оставляет неизгладимое впечатление на каждого слушателя.

Каждое из этих событий — это не просто концерт, а возможность прикоснуться к культуре, истории и искусству. Не упустите шанс стать частью этого музыкального сезона в Доме музыки.

5 февраля 2026, 10:05
Фото: Владимир Охрименко / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
В рамках проекта "Зима в Москве" проводятся разнообразные благотворительные акции, направленные на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития, а также жителей приграничных регионов и бойцов специальной военной операции (СВО). Одним из ярких событий станет благотворительный день на катке ВДНХ, который пройдет 7 февраля.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
На Манежной площади в Москве развернулся уникальный фотосалон, который привлекает внимание туристов из 15 стран, включая Грузию, Армению, Киргизию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Проект стал частью фестиваля "Усадьбы Москвы", который знакомит гостей с культурой и традициями города, погружая их в атмосферу прошлых эпох.

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий
Сергей Собянин утвердил два значимых проекта по комплексному развитию территорий, которые находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах Москвы. Участки, общей площадью 28,86 гектара, сегодня используются неэффективно и занимают устаревшие объекты нежилой застройки.

Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции

Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции
В начале 2000-х у инвестиционного брокера "Неттрейдер" был необычный клиент – старшеклассник московской школы, который уже в юные годы пытался вкладываться в акции иностранных компаний. Клиент был настолько дотошен, что однажды направил брокеру письмо с просьбой объяснить механизм формирования биржевых комиссионных.

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru
Главный городской портал подвел итоги работы за 2025 год, и цифры оказались по-настоящему впечатляющими. Москва давно приучила нас к тому, что любой вопрос — от оплаты парковки до записи к врачу — решается парой кликов.

