В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"

В рамках проекта "Зима в Москве" проводятся разнообразные благотворительные акции, направленные на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития, а также жителей приграничных регионов и бойцов специальной военной операции (СВО).

Одним из ярких событий станет благотворительный день на катке ВДНХ, который пройдет 7 февраля. С 10:00 до 23:00 гости смогут насладиться катанием на коньках, а в 12:20 начнется карнавальный заезд с развлекательной программой. Все средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков в этот день, будут направлены подопечным таких фондов, как фонд Константина Хабенского, "Вера", "Линия жизни" и фонд поддержки людей с особенностями развития "Я есть!". Это отличная возможность не только повеселиться, но и помочь тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, проект "Лесные библиотеки" предлагает мероприятия в поддержку участников СВО. 7 и 15 февраля в парках Москвы пройдут мастер-классы, где все желающие смогут создать зимние открытки и окопные свечи.

Например, в парке "Ходынское поле" 7 февраля с 15:00 до 15:45 пройдет мастер-класс по созданию открыток, а 15 февраля с 14:00 до 14:45 — по изготовлению свечей. В усадьбе Воронцово также будут организованы занятия по созданию талисманов и открыток для бойцов. Все сделанные поделки будут отправлены на передовую, что позволит участникам выразить свою поддержку тем, кто защищает страну.

В Куркине проходит акция "Письмо солдату", организованная молодежной палатой района. Каждый желающий может написать слова поддержки бойцам по пятницам с 17:00 до 19:00 возле катка проекта "Зима в Москве". Открытки и материалы для оформления предоставляются на месте, а все письма будут отправлены на передовую в составе гуманитарной помощи.

Также в Москве открыто более 30 павильонов "Фабрика подарков", где волонтеры принимают подарки для участников СВО, детей из новых регионов и зоотовары для бездомных животных. Павильон на Тверской площади работает ежедневно с 10:00 до 21:00. В рамках акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, горожане могут поздравить военнослужащих и передать им товары и праздничные открытки. Адреса всех пунктов сбора можно найти на сайте проекта "Москва помогает".

Москвичи также могут участвовать в акции "Ход добра", принося настольные игры для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Подарки принимаются в штабах по сбору гуманитарной помощи и волонтерских центрах.