Вторник 3 февраля

Вторник 3 февраля
Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
168

На Манежной площади в Москве развернулся уникальный фотосалон, который привлекает внимание туристов из 15 стран, включая Грузию, Армению, Киргизию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.

Проект стал частью фестиваля "Усадьбы Москвы", который знакомит гостей с культурой и традициями города, погружая их в атмосферу прошлых эпох. Зимний сезон этого года оказался особенно удачным для мероприятия: уже более 315 тысяч человек посетили ретрофотосалон.

Посетители площадки не ограничиваются только иностранцами — сюда приезжают путешественники из различных уголков России: Дальнего Востока, Алтая, Сибири, Якутии и даже Крыма. Фотосалон стал настоящей находкой для тех, кто хочет запечатлеть незабываемые моменты своей зимней прогулки по столице. Гости могут попробовать на себе исторические костюмы и сделать памятные фотографии в ретрофотоателье, а также отправить друзьям фирменные открытки с видами Москвы.

В этом году фестиваль "Усадьбы Москвы" расширил свои границы, добавив имиджевые зоны в центре города. Эти площадки помогают туристам сориентироваться в многообразии мероприятий и находить готовые маршруты для зимних прогулок. Фотосалон на Манежной площади работает в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", что делает его еще более привлекательным для гостей столицы. Кроме того, временные информационные павильоны открыты на Болотной площади и Тверском бульваре, где можно получить маршрутные карты и буклеты на нескольких языках, включая русский, английский, китайский и арабский.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" активно поддерживает инициативу "Туристическая привлекательность страны", которая является частью национального проекта "Туризм и гостеприимство". Это позволяет как местным жителям, так и туристам узнать больше о культурном и историческом наследии столицы в современном формате. Участие в подобных мероприятиях обогащает знания о городе и создает условия для обмена опытом между разными культурами.

Зима в Москве — это не только время праздников, но и возможность укрепить общественные связи. Проект "Зима в Москве" направлен на создание атмосферы единства и взаимной поддержки. Он объединяет людей всех возрастов и интересов благодаря разнообразным культурным, образовательным и спортивным мероприятиям. Это создает условия для активного отдыха и теплого общения в холодное время года.

3 февраля 2026, 14:37
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий
Сергей Собянин утвердил два значимых проекта по комплексному развитию территорий, которые находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах Москвы. Участки, общей площадью 28,86 гектара, сегодня используются неэффективно и занимают устаревшие объекты нежилой застройки.

Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции

Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции
В начале 2000-х у инвестиционного брокера "Неттрейдер" был необычный клиент – старшеклассник московской школы, который уже в юные годы пытался вкладываться в акции иностранных компаний. Клиент был настолько дотошен, что однажды направил брокеру письмо с просьбой объяснить механизм формирования биржевых комиссионных.

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru
Главный городской портал подвел итоги работы за 2025 год, и цифры оказались по-настоящему впечатляющими. Москва давно приучила нас к тому, что любой вопрос — от оплаты парковки до записи к врачу — решается парой кликов.

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях
В Москве запустили необычную активность, которая позволяет получить городские баллы за внимательность при просмотре онлайн-трансляций из зоопарка. Наблюдение за животными теперь может приносить не только эстетическое удовольствие, но и вполне осязаемую выгоду.

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
Столица России смогла добиться невероятного уровня освещенности, при этом практически не увеличив расходы на электроэнергию. Гуляя по ночной Москве, сложно не заметить, какой светлой и нарядной она стала.

