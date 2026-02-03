Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Вторник 3 февраля

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий
180

Сергей Собянин утвердил два значимых проекта по комплексному развитию территорий, которые находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах Москвы.

Участки, общей площадью 28,86 гектара, сегодня используются неэффективно и занимают устаревшие объекты нежилой застройки. Подписанные постановления открывают путь к созданию современных промышленных и офисных объектов, а также к благоустройству прилегающих территорий.

Планируется, что на реорганизуемых участках будет возведено более 220 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше трех тысяч новых рабочих мест. Это важный шаг в направлении улучшения деловой среды и повышения экономической активности в столице.

Первый из участков, площадью 22,14 гектара, находится в районе Коммунарка в Новомосковском округе. Он располагается вдоль Институтского проезда, рядом с пересечением улицы Адмирала Корнилова и Проектируемого проезда № 133.

Градостроительный потенциал этой территории составляет 183,46 тысячи квадратных метров. Здесь планируется строительство офисных и производственных объектов, которые будут обслуживать предприятия в таких отраслях, как электроника, легкая промышленность, пищевая промышленность, ювелирное дело, а также производство фарфора и фаянса.

Второй участок, площадью 6,72 гектара, расположен в районе Капотня в Юго-Восточном округе. Он находится по адресу: 2-й квартал Капотни, владение 33, строение 1, недалеко от парка 85-летия Московского нефтеперерабатывающего завода.

На этой территории предусмотрено создание коммунальной базы для государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа". Площадь этой базы составит 37 тысяч квадратных метров, а для сотрудников будет организован паркинг. Прилегающая территория также будет благоустроена и озеленена, что улучшит общее качество городской среды.

Важно отметить, что правительство Москвы активно работает над комплексным развитием территорий. В настоящее время одобрены и находятся на стадии реализации 179 проектов общей площадью более 1,6 тысячи гектаров. В рамках этих инициатив планируется построить свыше 33 миллионов квадратных метров недвижимости, что приведет к созданию около 386 тысяч рабочих мест.

Эти проекты не только способствуют улучшению инфраструктуры и экономическому развитию столицы, но и делают акцент на важности создания комфортной городской среды для жителей. Благоустройство и озеленение новых территорий станут важной частью общего подхода к развитию Москвы как современного мегаполиса. Внедрение таких инициатив подчеркивает стремление властей к улучшению качества жизни горожан и созданию эффективного делового климата в столице.

3 февраля 2026, 14:32
Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Mos.ru
Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
На Манежной площади в Москве развернулся уникальный фотосалон, который привлекает внимание туристов из 15 стран, включая Грузию, Армению, Киргизию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Проект стал частью фестиваля "Усадьбы Москвы", который знакомит гостей с культурой и традициями города, погружая их в атмосферу прошлых эпох.

Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции

Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции
В начале 2000-х у инвестиционного брокера "Неттрейдер" был необычный клиент – старшеклассник московской школы, который уже в юные годы пытался вкладываться в акции иностранных компаний. Клиент был настолько дотошен, что однажды направил брокеру письмо с просьбой объяснить механизм формирования биржевых комиссионных.

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru
Главный городской портал подвел итоги работы за 2025 год, и цифры оказались по-настоящему впечатляющими. Москва давно приучила нас к тому, что любой вопрос — от оплаты парковки до записи к врачу — решается парой кликов.

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях
В Москве запустили необычную активность, которая позволяет получить городские баллы за внимательность при просмотре онлайн-трансляций из зоопарка. Наблюдение за животными теперь может приносить не только эстетическое удовольствие, но и вполне осязаемую выгоду.

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
Столица России смогла добиться невероятного уровня освещенности, при этом практически не увеличив расходы на электроэнергию. Гуляя по ночной Москве, сложно не заметить, какой светлой и нарядной она стала.

