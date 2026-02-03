Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин утвердил два значимых проекта по комплексному развитию территорий, которые находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах Москвы.

Участки, общей площадью 28,86 гектара, сегодня используются неэффективно и занимают устаревшие объекты нежилой застройки. Подписанные постановления открывают путь к созданию современных промышленных и офисных объектов, а также к благоустройству прилегающих территорий.

Планируется, что на реорганизуемых участках будет возведено более 220 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше трех тысяч новых рабочих мест. Это важный шаг в направлении улучшения деловой среды и повышения экономической активности в столице.

Первый из участков, площадью 22,14 гектара, находится в районе Коммунарка в Новомосковском округе. Он располагается вдоль Институтского проезда, рядом с пересечением улицы Адмирала Корнилова и Проектируемого проезда № 133.

Градостроительный потенциал этой территории составляет 183,46 тысячи квадратных метров. Здесь планируется строительство офисных и производственных объектов, которые будут обслуживать предприятия в таких отраслях, как электроника, легкая промышленность, пищевая промышленность, ювелирное дело, а также производство фарфора и фаянса.

Второй участок, площадью 6,72 гектара, расположен в районе Капотня в Юго-Восточном округе. Он находится по адресу: 2-й квартал Капотни, владение 33, строение 1, недалеко от парка 85-летия Московского нефтеперерабатывающего завода.

На этой территории предусмотрено создание коммунальной базы для государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги Юго-Восточного административного округа". Площадь этой базы составит 37 тысяч квадратных метров, а для сотрудников будет организован паркинг. Прилегающая территория также будет благоустроена и озеленена, что улучшит общее качество городской среды.

Важно отметить, что правительство Москвы активно работает над комплексным развитием территорий. В настоящее время одобрены и находятся на стадии реализации 179 проектов общей площадью более 1,6 тысячи гектаров. В рамках этих инициатив планируется построить свыше 33 миллионов квадратных метров недвижимости, что приведет к созданию около 386 тысяч рабочих мест.

Эти проекты не только способствуют улучшению инфраструктуры и экономическому развитию столицы, но и делают акцент на важности создания комфортной городской среды для жителей. Благоустройство и озеленение новых территорий станут важной частью общего подхода к развитию Москвы как современного мегаполиса. Внедрение таких инициатив подчеркивает стремление властей к улучшению качества жизни горожан и созданию эффективного делового климата в столице.