Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"

Новый сквер открыли на территории усадьбы "Лыткарино" в Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В рамках благоустройства в сквере установлен бюст первому учителю Петра I — Никите Зотову. По словам губернатора Подмосковья, ухоженные исторические памятники позволяют узнавать детям историю и привлекают туристов в регион.

«Наша задача в каждом городе – обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике А.П. Чехова, и продолжаем там работы», – прокомментировал Андрей Воробьев.

По данным подмосковных властей, работа над бюстом Зотову велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни») на месте бывшего аварийного детского сада, демонтированного по просьбам жителей.

«В центре города вот так образовался парк, причем не просто парк, а исторический парк, это же часть усадьбы. И все за такие короткие сроки», – отметил Владимир Мединский.

Площадь нового общественного пространства составляет 1,1 га. Там оборудованы пешеходные дорожки, розарий, детская и спортивная площадки, шахматная зона, амфитеатр и ротонда. Установлены освещение и камеры видеонаблюдения.

По словам Воробьева, благоустройство сквера дополняет ранее проведенные работы по развитию территории музея. Глава региона также отметил, что работа по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия в области будет продолжена.

Мединский напомнил, что усадьба связана с именами князя Александра Чернышева и Никиты Зотова. Он подчеркнул, что новое благоустройство стало продолжением работы по сохранению исторических территорий.

В настоящее время на территории усадьбы располагается Лыткаринский историко-краеведческий музей.