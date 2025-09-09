Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"

Ушел из жизни Джорджо Армани Тесты Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Игры Сонник

Топ новостей недели

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

Лента новостей

Вторник 9 сентября

16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота 17:46Тест: угадайте фильм СССР по цитате, проверьте, хорошо ли вы помните классику 17:29Российская Европа: 3 города, в которых вы забудете, что находитесь в России 16:43Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер 16:37Легенда мотоспорта завершил свой путь: пионер эндуро ушел из жизни 16:18Перед каждым важным решением задайте себе один вопрос от Сократа: ответ изменит все 15:54Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы 15:08Трагический случай оборвал жизнь восходящей звезды спорта в 21 год 14:05Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных 12:59Как выйти за рамки реальности: три уровня сознания 12:47Лунное затмение меняет судьбы: гороскоп на 8–14 сентября 2025 года 12:15Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги 12:057 захватывающих фильмов, основанных на реальных событиях 11:32Не стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 11:07Как избавиться от комаров в квартире и загородном доме – эти способы помогли тысячам людей 10:025 сериалов о культах и тайных обществах 09:19Оборвалась жизнь основателя культовой рок-группы – весь мир оплакивает уникальный дар 09:14Александр Панкратов-Черный получил строгий запрет от врачей 08:21Ушел из жизни легендарный мастер российской фантастики 06:43Что нельзя делать 8 сентября в день супругов-мучеников Наталью и Адриана – приметы и традиции 00:375 факторов, определяющих мастерство пластического хирурга 16:39Стиральная машина не включается – лучшие способы решения проблемы 13:06Трагически оборвалась жизнь легендарного нападающего ЦСКА – огромный удар для фанатов спорта 10:11Выбираем бюджетный электрический чайник – советы для удачной покупки 06:54Что нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника – приметы и поверья 00:285 ситуаций, когда нужно молчать любой ценой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"

Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"
125

Новый сквер открыли на территории усадьбы "Лыткарино" в Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В рамках благоустройства в сквере установлен бюст первому учителю Петра I — Никите Зотову. По словам губернатора Подмосковья, ухоженные исторические памятники позволяют узнавать детям историю и привлекают туристов в регион.

«Наша задача в каждом городе – обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике А.П. Чехова, и продолжаем там работы», – прокомментировал Андрей Воробьев.

По данным подмосковных властей, работа над бюстом Зотову велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни») на месте бывшего аварийного детского сада, демонтированного по просьбам жителей.

«В центре города вот так образовался парк, причем не просто парк, а исторический парк, это же часть усадьбы. И все за такие короткие сроки», – отметил Владимир Мединский.

Площадь нового общественного пространства составляет 1,1 га. Там оборудованы пешеходные дорожки, розарий, детская и спортивная площадки, шахматная зона, амфитеатр и ротонда. Установлены освещение и камеры видеонаблюдения.

По словам Воробьева, благоустройство сквера дополняет ранее проведенные работы по развитию территории музея. Глава региона также отметил, что работа по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия в области будет продолжена.

Мединский напомнил, что усадьба связана с именами князя Александра Чернышева и Никиты Зотова. Он подчеркнул, что новое благоустройство стало продолжением работы по сохранению исторических территорий.

В настоящее время на территории усадьбы располагается Лыткаринский историко-краеведческий музей.

Шоу-бизнес в Telegram

9 сентября 2025, 15:42
Автор фото: Александра Степанова
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве
В Москве было подписано важное соглашение о сотрудничестве между столицей и Курской областью, которое станет основой для дальнейшего развития взаимных отношений на ближайшие пять лет. Подписание документа состоялось в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами
В Москве стартовал третий этап запуска первого в России беспилотного трамвая, который начал регулярное движение с пассажирами 3 сентября 2025 года. Этот трамвай способен самостоятельно выполнять все основные функции: делать остановки, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, определять маршрут на перекрестках и переключать стрелки.

В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран

В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран
В Доме правительства Московской области начал работу VI Съезд детских врачей "Педиатрия как искусство" с международным участием. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в мероприятии принимают участие специалисты из 75 регионов России и 28 стран.

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов
В рамках проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit одной из ключевых тем обсуждений стала необходимость нахождения баланса между открытостью для зарубежных игроков и защитой интересов национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга активно применяют протекционистские меры для поддержки своей текстильной промышленности, которая обеспечивает значительное количество рабочих мест. Например, Китай, несмотря на свой статус "мировой фабрики", продолжает поддерживать внутренний рынок через субсидии.

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной линейке в Технолицее имени В.И. Долгих в городском округе Истра, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей Подмосковья, в новом учебном году в этом образовательном учреждении будут обучаться 1083 студента, включая 72 первоклассника и 28 выпускников.

Выбор читателей

08/09ПндCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 08/09ПндФормула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 08/09ПндНе стало влиятельного и скандального политика, который оставил заметный след в истории 08/09ПндВаш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 09/09ВтрУшла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 08/09ПндУшел из жизни легендарный мастер российской фантастики