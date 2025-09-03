В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 3 сентября

16:41Что такое кастомные украшения и почему они в моде 16:14Как понять по запаху, что в доме пора менять шторы – самые явные признаки 15:34В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 14:37Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру 14:32Что расскажет размер шеи о здоровье? 14:21Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет 11:18Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие 10:51Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы 10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей 17:16Утепляем балкон перед холодным сезоном – порядок действий и рекомендации по выбору материалов 15:20Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 15:195 эффективных шагов для подготовки дачного участка к зиме – готовимся к сезону заранее 14:29В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 13:03 Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 13:03Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 12:47Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые 12:46Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм 11:53Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит" 11:36Ушел из жизни артист, занимавший первые места в мировых хит-парадах – огромная утрата для музыки 11:18Новая глава Смолова: Кубок России, Broke Boys и погоня за рекордом 10:07Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории 10:06Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе 09:12Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 06:49Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься 03:26Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции 00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей 21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран

В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран
234

В Доме правительства Московской области начал работу VI Съезд детских врачей "Педиатрия как искусство" с международным участием.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в мероприятии принимают участие специалисты из 75 регионов России и 28 стран. Проведение съезда соответствует задачам федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

Губернатор региона Андрей Воробьев, открывая съезд, отметил важность обмена опытом между специалистами.

«Смысл нашего съезда – собрать лучших профессионалов для совершенствования медицинской помощи детям. Останавливаться недопустимо, особенно когда речь идет о самом дорогом»,

— заявил Воробьев.

В рамках мероприятия представлены новейшие технологии в педиатрии, включая разработки Детского клинического центра им. Рошаля, где проведено уже более 16 тысяч операций.

«Я очень благодарен за приглашение прийти сюда, посмотреть, как живет наше здравоохранение. Уже несколько лет делаю это и получаю огромное удовольствие. Потом делюсь полученными впечатлениями в своем Бакулевском центре, где многие удивляются уровнем развития медицины в регионе",

– сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Особое внимание также уделено проекту «Наш участковый врач», который реализуется в 44 регионах России.

Съезд продлится до 5 сентября и включит симпозиумы с экспертами из США, ОАЭ, Турции и других стран, а также специализированные форумы по диетологии, реабилитации и орфанным заболеваниям.

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что с начала 2025 года уже около 900 тысяч детей прошли бесплатные медицинские осмотры.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 15:34
Дни.ру✓ Надежный источник

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов
В рамках проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit одной из ключевых тем обсуждений стала необходимость нахождения баланса между открытостью для зарубежных игроков и защитой интересов национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга активно применяют протекционистские меры для поддержки своей текстильной промышленности, которая обеспечивает значительное количество рабочих мест. Например, Китай, несмотря на свой статус "мировой фабрики", продолжает поддерживать внутренний рынок через субсидии.

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной линейке в Технолицее имени В.И. Долгих в городском округе Истра, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей Подмосковья, в новом учебном году в этом образовательном учреждении будут обучаться 1083 студента, включая 72 первоклассника и 28 выпускников.

Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя

Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя
С 28 по 30 августа "Зарядье" превратился в главный центр делового общения модной индустрии стран БРИКС и дружественных рынков. На BRICS+ Fashion Summit встречаются профессионалы легкой промышленности, дизайнеры, эксперты, журналисты и блогеры из разных уголков мира.

Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве

Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве
Организатор мероприятия, адвокат Геннадий Кузьмин, раскрыл новые подробности потасовки в Москве, произошедшей во время лекции по юридической грамотности. «Инцидент произошел между двумя студентами-стажерами, которые помогали в организации мероприятия.

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале
Визит вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Иркутскую область стал важным этапом в процессе ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На заседании, состоявшемся в рамках поездки, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил результаты работы по устранению последствий деятельности комбината, который на протяжении десятилетий оказывал негативное воздействие на экосистему Байкала. С момента начала работы БЦБК в 1960-х годах на его полигонах накопилось более 6 миллионов кубических метров отходов производства.

Выбор читателей

02/09ВтрВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 02/09ВтрУшел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 02/09ВтрНе стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 02/09Втр Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 01/09ПндПрощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 02/09ВтрКак быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ