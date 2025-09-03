В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран

В Доме правительства Московской области начал работу VI Съезд детских врачей "Педиатрия как искусство" с международным участием.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в мероприятии принимают участие специалисты из 75 регионов России и 28 стран. Проведение съезда соответствует задачам федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

Губернатор региона Андрей Воробьев, открывая съезд, отметил важность обмена опытом между специалистами.

«Смысл нашего съезда – собрать лучших профессионалов для совершенствования медицинской помощи детям. Останавливаться недопустимо, особенно когда речь идет о самом дорогом»,

— заявил Воробьев.

В рамках мероприятия представлены новейшие технологии в педиатрии, включая разработки Детского клинического центра им. Рошаля, где проведено уже более 16 тысяч операций.

«Я очень благодарен за приглашение прийти сюда, посмотреть, как живет наше здравоохранение. Уже несколько лет делаю это и получаю огромное удовольствие. Потом делюсь полученными впечатлениями в своем Бакулевском центре, где многие удивляются уровнем развития медицины в регионе",

– сказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Особое внимание также уделено проекту «Наш участковый врач», который реализуется в 44 регионах России.

Съезд продлится до 5 сентября и включит симпозиумы с экспертами из США, ОАЭ, Турции и других стран, а также специализированные форумы по диетологии, реабилитации и орфанным заболеваниям.

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что с начала 2025 года уже около 900 тысяч детей прошли бесплатные медицинские осмотры.