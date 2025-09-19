Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 19 сентября

17:01Ученые назвали силовые упражнения способом повысить качество жизни в пожилом возрасте 16:48Три года без Сергея Пускепалиса: что стало с любимыми вещами погибшего в ДТП артиста 15:43"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо 15:41Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития 15:41Седокова откровенно рассказала о встрече с богатым избранником дочери: Проверку прошел 15:09Связь электронных сигарет с риском предиабета и диабета: результаты исследования 15:00Как контролировать аппетит: советы от диетолога, чтобы не переедать 14:36Как выбрать идеальную подушку: пошаговый гид, чтобы навсегда забыть о боли в шее и плохом сне 13:58Эффект Микеланджело: секрет счастливых пар, о котором вы не знали и как его использовать 13:56Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155 12:084 круга вашего счастья: японский метод “Икигай”, который поможет найти смысл жизни каждому 12:07Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине 11:453 сигнала вашего подсознания о том, что пришла старость: об этом говорил еще Омар Хайям 11:16Битва за хиты "Комбинации": наследница требует прав на легенды 90-х 10:50Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый 10:05Пропустили завтрак? Получили риск развития сердечных заболеваний: мнение кардиолога 09:34Как полностью удалить мессенджер Max с телефона: пошаговая инструкция для Android и iPhone 09:01"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости 08:59Грета Гарбо: от стокгольмской мечтательницы к вечной голливудской легенде 08:25Забудьте о 8 часах: настоящая норма сна для мужчин и женщин 08:03Тест: Проверьте, какая оценка у вас была в школе по математике 06:26Смертельно опасная ошибка: вы не доедаете клетчатку 03:21Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей 00:24Михайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 21:32Мадонна готовится выпустить новый альбом после длительного перерыва 20:15Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов 18:08Очищаем антипригарную посуду от нагара без дорогих средств – эффективные домашние лайфхаки 17:34В семье беременной Тодоренко произошел инцидент – отец ведущей получил серьезные травмы 16:57Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился на весь мир – самая яркая история дня 16:12В ЦБ объяснили, будут ли россиян принуждать к использованию цифрового рубля 15:43Больше не холостяк? Стало известно о тайной свадьбе 61-летнего Киану Ривза 14:34"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 14:30Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году? 14:30Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег 14:17Россиянка пропала в Таиланде, а ее дочь отправили в детский дом 13:51Чувство как ключ к исполнению желаний: метод Невила Гаддарда 13:43Все потери восполнятся: почему слово "урок" меняет судьбу и возвращает должников? 13:15Прощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 12:53Ключ к новому этапу: 18 сентября 2025 – мощный день Тройной Девятки и Коридора Затмений 11:26Забудьте о "невкусной" тыкве: как приготовить ее так, чтобы каждый попросил добавки 10:41Не в деньгах дело: 5 деталей в интерьере, которые "кричат" о бедности 10:35Романтическая история Александра Овечкина: путь к семейному счастью 10:015 осенних ягод для крепкого иммунитета: как укрепить здоровье перед зимой 09:57От прыщей не останется и следа: "копеечное" средство из аптеки, о котором молчат косметологи 09:26Этери Тутберидзе и российские фигуристы в борьбе за олимпийские лицензии в Пекине 09:10Диетологи назвали самый вредный завтрак: и это не яичница с беконом 08:54Эволюция денег: от золота к цифровым валютам 08:06Актер Илья Дель выпал из окна и находится в реанимации: что известно о его состоянии 06:31День, который притворяется обычным: почему четверг – самый загадочный день недели 03:58Диетологи назвали самый вредный утренний напиток: и это не кофе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития
142

Приверженность "зеленым" стандартам в российской атомной промышленности получила весомое подтверждение.

Российская атомная отрасль получила подтверждение высокого рейтинга в области экологии, социальной ответственности и управления. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оставило оценку на уровне ESG-2 (АА+), что свидетельствует о системной приверженности сектора принципам устойчивого развития в соответствии с высокими мировыми стандартами.

Стабильность и соответствие растущим требованиям

Согласно результатам оценки на 2025 год, ESG-рейтинг отрасли остается стабильно высоким, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. АКРА также присвоило "Стабильный" прогноз, что с высокой вероятностью гарантирует сохранение текущего уровня на горизонте 12–18 месяцев.

Подтверждение рейтинга на фоне постоянно ужесточающихся "зеленых" требований является важным показателем эффективности ESG-стратегии. Как отметила Полина Лион, директор Департамента устойчивого развития "Росатома": "Подтверждение ESG-рейтинга на уровне ESG-2 (АА+) — это знак, что наши усилия по укреплению устойчивости результативны и отвечают внешним запросам на соответствие высоким стандартам в области устойчивого развития".

Глубина оценки и векторы для роста

Для формирования объективной картины была проанализирована деятельность шести ключевых дивизионов, обеспечивающих более 70% консолидированной выручки атомного холдинга.

Несмотря на высокую текущую оценку, АКРА выделило три основных направления для дальнейшего совершенствования ESG-профиля отрасли:

  1. Биоразнообразие: Развитие практик по сохранению экосистем.
  2. Водные ресурсы: Внедрение программ по повышению эффективности водопользования.
  3. Цепочка поставок: Усиление контроля и внедрение кодексов для поставщиков.

Вклад в "зеленую" экономику

Атомная отрасль является одним из столпов низкоуглеродной энергетики России, обеспечивая около 20% от всей производимой в стране электроэнергии. Последовательная реализация шагов по переходу к "зеленой" экономике и подтверждение высокого ESG-рейтинга являются частью долгосрочной стратегии развития, направленной на устойчивое и ответственное производство.

Справка:

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) — ведущее российское рейтинговое агентство, созданное в 2015 году. АКРА является единственным в России, кто присваивает ESG-рейтинги по методологиям, соответствующим лучшим мировым практикам, и продолжает использовать международное сопоставление.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2025, 15:41
Фото: freepik.com
Атом Медиа✓ Надежный источник

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» и является региональным продолжением федеральной инициативы «Время Героев», запущенной по поручению президента РФ.

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий. На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет.

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта
Сергей Собянин объявил о значительном шаге в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. В своем канале в мессенджере MAX Сергей Семенович сообщил о запуске 25 пригородных маршрутов, которые войдут в систему московского транспорта.

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам, отметив их значительный вклад в развитие столицы. На торжественной церемонии, прошедшей в преддверии Дня города, были награждены врачи, учителя, деятели культуры и искусства, а также представители ветеранских общественных организаций.

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья

На энергетическом форуме рассказали о повышении надежности энергосистемы Подмосковья
В Московской области начал работу первый межрегиональный энергетический форум с международным участием "Решения для нового технологического уклада", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным подмосковных властей, ключевой темой мероприятия стало выполнение соглашения между Минэнерго РФ, правительством Москвы и Подмосковья о модернизации энергосистемы региона.

Выбор читателей

18/09ЧтвОдин роковой день в году: что ни в коем случае нельзя делать 18 сентября, в день Кумохи, чтобы не навлечь нищету 19/09ПтнМихайлово чудо 19 сентября: 5 строгих "нельзя", чтобы не навлечь гнев и болезни 18/09ЧтвПрощай, бессонница: что съесть на ночь, чтобы проснуться по-настоящему отдохнувшим 17/09Срд"Таких квартир в России очень мало": Сергей Пенкин рассказал о своих жилищных условиях 18/09Чтв"Очень долго рыдала": врачи поставили крест на мечте Кати Семеновой 17/09СрдАндрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье