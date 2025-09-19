Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития

Приверженность "зеленым" стандартам в российской атомной промышленности получила весомое подтверждение.

Российская атомная отрасль получила подтверждение высокого рейтинга в области экологии, социальной ответственности и управления. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оставило оценку на уровне ESG-2 (АА+), что свидетельствует о системной приверженности сектора принципам устойчивого развития в соответствии с высокими мировыми стандартами.

Стабильность и соответствие растущим требованиям

Согласно результатам оценки на 2025 год, ESG-рейтинг отрасли остается стабильно высоким, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. АКРА также присвоило "Стабильный" прогноз, что с высокой вероятностью гарантирует сохранение текущего уровня на горизонте 12–18 месяцев.

Подтверждение рейтинга на фоне постоянно ужесточающихся "зеленых" требований является важным показателем эффективности ESG-стратегии. Как отметила Полина Лион, директор Департамента устойчивого развития "Росатома": "Подтверждение ESG-рейтинга на уровне ESG-2 (АА+) — это знак, что наши усилия по укреплению устойчивости результативны и отвечают внешним запросам на соответствие высоким стандартам в области устойчивого развития".

Глубина оценки и векторы для роста

Для формирования объективной картины была проанализирована деятельность шести ключевых дивизионов, обеспечивающих более 70% консолидированной выручки атомного холдинга.

Несмотря на высокую текущую оценку, АКРА выделило три основных направления для дальнейшего совершенствования ESG-профиля отрасли:

Биоразнообразие: Развитие практик по сохранению экосистем. Водные ресурсы: Внедрение программ по повышению эффективности водопользования. Цепочка поставок: Усиление контроля и внедрение кодексов для поставщиков.

Вклад в "зеленую" экономику

Атомная отрасль является одним из столпов низкоуглеродной энергетики России, обеспечивая около 20% от всей производимой в стране электроэнергии. Последовательная реализация шагов по переходу к "зеленой" экономике и подтверждение высокого ESG-рейтинга являются частью долгосрочной стратегии развития, направленной на устойчивое и ответственное производство.

Справка:

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) — ведущее российское рейтинговое агентство, созданное в 2015 году. АКРА является единственным в России, кто присваивает ESG-рейтинги по методологиям, соответствующим лучшим мировым практикам, и продолжает использовать международное сопоставление.